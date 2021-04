El proyecto de Elon Musk en Las Vegas son Teslas conducidos lentamente por humanos en un túnel

Gif : Review Journal/Twitter

La prensa local de Las Vegas fue invitada a un adelanto en exclusiva de la nueva forma de “transporte público” de Elon Musk esta jueves. Pero, ¿qué tan futurista es la tecnología a la que The Boring Company ha llamado el “Loop”? Eso depende de cuán futurista creas que puede ser un automóvil conducido lentamente por un humano dentro de un túnel.

El Las Vegas Loop de 52 millones de dólares, un túnel que se encuentra a 12 metros bajo tierra, tiene aproximadamente 2,4 kilómetros de longitud y tres paradas alrededor del Centro de Convenciones de Las Vegas: la Estación Central, que es subterránea, así como la Estación Oeste y la Estación Sur, ambas sobre tierra.



Mick Akers, un reportero del Review Journal, tuiteó un puñado de vídeos que muestran el sistema de transporte de The Boring Company en Las Vegas en acción. Y parece bastante decepcionante, por decir algo.



Los vídeos muestran un automóvil de Tesla operado por un conductor humano a una velocidad máxima de apenas 56 kilómetros por hora, según el Review Journal. Y aunque se suponía que la exhibición para medios de ayer era un evento especial en exclusiva para la prensa de Las Vegas, los reporteros no obtuvieron mucha información nueva.

“Hemos podido ver mucho en este tour. Demonios, estoy en un Tesla en este momento pasando por el túnel”, dijo el reportero James Schaeffer, tratando de sonar como si el tour hubiera valido la pena.



“Pero hay algunos detalles de los que no estamos tan seguros... de los que todavía estamos averiguando más, como los tiempos de los procedimientos de carga y espera, y sobre los vehículos de 16 pasajeros que pasarán por estos túneles”, añadió Schaeffer. “Hasta entonces, seguiremos el recorrido como todos los demás”.

¿Qué pasó con esos vehículos de 16 personas ? Cuando Musk anunció por primera vez el Loop, realmente parecía un nuevo y emocionante sistema de transporte. Musk prometió que cada vehículo podía acomodar a más de una docena de personas en su interior y que todo era autónomo.

Pero ya no parece que gran nada sea automático. Incluso tienes que decirle a tu conductor humano dónde quieres ir. The Boring Company subió un video a Vimeo con instrucciones para Las Vegas Loop con esas instrucciones precisas.

Gif : The Boring Company / Vimeo

El gran reclamo es que una caminata de 15 minutos de un lado al otro del centro de convenciones se reduce a “solo un par de minutos”, según Las Vegas Review Journal. Pero, una vez más, las preguntas sobre los tiempos de carga todavía están en el aire.



“A plena capacidad, el Loop del Centro de convenciones de The Boring Company puede transportar a 4400 personas por hora con su flota de 62 vehículos”, tuiteó Akers , aparentemente contradiciendo a su colega, quien informó que aún no estaba claro. Gizmodo no pudo confirmar nada más, dado que Musk es notoriamente hostil con los periodistas e incluso cerró el departamento de relaciones públicas de Tesla a fines del año pasado.

Todavía tenemos bastantes preguntas que no son fáciles de responder viendos los coloridos videos de The Boring Company. Y con suerte, esas preguntas serán respondidas cuando se abra el Loop, probablemente en algún momento de los próximos meses.

Al final del día, ¿qué pudieron ver los reporteros el jueves? Luces de colores. Muchas luces de colores, al parecer. Y no mucho más. No estamos diciendo que Las Vegas haya perdido $50 millones en un túnel estúpido, pero no estamos no diciéndolo tampoco.