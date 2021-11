El mercado de los móviles ha avanzado tanto incluso en las gamas más bajas es posible encontrar dispositivos con los que tener una buena experiencia de uso sin tener que vaciarnos la cartera. El Realme 8i es un ejemplo perfecto de eso, sobre todo si buscas un móvil increí blemente barato con el que jugar.



Advertisement

Cuando decimos increíblemente barato nos referimos a menos de 199 euros ahora mismo. Hay móviles más asequibles que eso, pero entramos en marcas ignotas en las que es más complicado garantizar una calidad mínima. Lo bueno del 8 i es que es fácil ver en que funciones ha recortado Realme para poder llegar a un precio tan bajo. E n ese sentido el 8i es un móvil honesto, y sus recortes son bastante razonables. No renuncias a nada grave, y al mismo tiempo tienes calidad en los puntos donde debe haberla.

Realme 8i Realme 8i ¿Qué es? Un móvil barato con un buen rendimiento para videojuegos. Precio 199 euros Nos gusta La pantalla, el rendimiento del procesador y la autonomía de la batería No nos gusta Las cámaras podrían ser mejores incluso en ese rango de precio.

Comencemos precisamente por uno de esos puntos fuertes. La pantalla. Hablamos de un móvil con pantalla LCD de 6,6 pulgadas con resolución 1080 x 2412. El panel no es de lo mejorcito que hay en el mercado, y eso se nota en detalles como un ligerísimo halo oscuro alrededor de la cámara frontal. No es la pantalla con la que verás los colores más fieles del planeta ni cuenta con las últimas tecnologías de vídeo como HDR+, pero es muy luminosa y funciona. Más importante que esto es que su panel permite seleccionar entre actualización a 60 o a 120Hz. En este último modo consume algo más batería, pero es mucho mejor para videojuegos.



El segundo punto fuerte (repito, para un móvil de este precio) es un procesador Mediatek Helio G96 de 12nm. Se trata de un chip de ocho nucleos (2 Cortex A76 a 2.05GHz y 6 Cortex A55 a 2.0GHz) con una potencia similar al Snapdragon 732G. Por supuesto hay diferencias. El chip de Qualcomm obtiene puntuaciones un poco mejores en las pruebas y hay que tener en cuenta que la mayor parte de los desarrolladores de juegos programan con las Gráficas Adreno en mente, no con las Mali como la del Mediatek. En teoría, esto puede traducirse en problemas de estabilidad. En la práctica he probado PUBG Mobile, Real Racing 3 , Black Desert Mobile , y Asphalt 9 con los ajustes gráficos en modo automático y todo va fluido en partidas de alrededor de una hora sin que tampoco haya un calentamiento excesivo.

G/O Media may get a commission Black Friday Deals 2021: What To Expect and What’s on Sale Now Show the supply chain who's boss

Get a head start on your holiday shopping at Amazon, Target, Best Buy, and more. Shop Early Black Friday Deals

Realme, por cierto, tiene un software para gestionar juegos que permite ajustar el comportamiento del móvil mientras jugamos. No es exclusivo del 8i, pero está bien poder disfrutar de esas funciones aquí también.

Advertisement

El Realme 8i está disponible en dos versiones: una con 4/64GB de RAM, y otra con 4/128GB, que es la que he probado para esta review. Hay una tercera con 6/128GB que no se vend e en Europa. Los precios oficiales en la web de Realme son de 199 euros para la versión menos potente y de 219 para su hermana mayor, pero en otras tiendas online como Amazon ya he visto la versión de 8/128 en oferta por 185 euros.



El tercer punto fuerte del Realme 8i es uno que ya estaba presente en la anterior generación de este gama media (el Realme 8 5G) y es una batería de 5000mAh capaz varios días en reposo y dos días de uso normal. Obviamente el 8i no tiene carga inalámbrica, pero sí carga (más o menos) rápida de 18 vatios.

Advertisement

Revisados los puntos fuertes, toca ser honesto y repasar los débiles. Vaya por delante que ninguno de ellos me parece suficiente como para poner el 8i en lo alto de una pica. Son concesiones lógicas que cualquier fabricante tiene que hacer si pretende bajar la etiqueta de precio por debajo de los 200 euros. La primera de esas concesiones es el tamaño y peso del dispositivo. No es especialmente grueso (8,5mm), pero si pesa bastante (194 gramos). La parte trasera tiene un acabado que refracta la luz en un bonito diseño, pero es un imán para huellas, y esto sí se podría haber evitado. Sinceramente no entiendo por qué los fabricantes no hacen más opciones con acabado mate en sus dispositivos.

1 / 4

Advertisement

Otra de las concesiones es el sensor de huellas. Imposible meter un sensor de huellas bajo la pantalla en este presupuesto, así que Realme lo ha integrado en el botón lateral de encendido, que no es una mala solución, aunque no es de mis favoritas. Otra concesión que no será importante para mucha gente pero sí para otros es que el Realme 8i no tiene conectividad 5G



Finalmente están las cámaras. Realme ha integrado un sensor principal de 50Mpx f1.8 con PDAF y equivalente a un 26mm en óptica convencional. Le acompañan un macro de 2MP y una cámara de profundidad para dar soporte al modo retrato. En la parte frontal hay una 16MP f2.1. Es una combinación de cámaras suficiente como para tomar fotos resultonas en el día a día, pero no deslumbra en absoluto. De hecho hay móviles en el mismo rango de precio como el Moto G30 que tienen cámaras bastante mejores (principal de 64MP, gran angular de 8MP, grabación de vídeo a 60fps...). Si lo que buscas son cámaras deslumbrantes a precio de saldo, el Realme 8 Pro es el modelo de referencia, pero a costa de un precio 100 euros más caro.

Advertisement

Lo que obtienes a nivel fotográfico con el 8i son fotos bastante buenas de día, pero con bastante grano de noche. Igualmente, el modo macro tiende a generar ruido si no tiene mucha luz. El zoom es digital y empasta bastante a poco que recurramos a él. El modo retrato no está mal, como tampoco lo están los selfies. El apartado de vídeo sí que se resiente un poco. Pese al enfoque PDAF, la cámara no integra estabilización, y eso se nota a la hora de grabar vídeo incluso aunque activemos la opción para estabilizarlo por software. A continuación algunos ejemplos:



Advertisement

Si las condiciones son buenas, el Realme 8i puede sacar fotos tan resultonas como estas. El zoom no está mal, pero tiende a empastar si lo forzamos (el máximo son 10x). La cámara delantera suele tener ciertos problemas con el balance de luz y color, pero hace selfies decentes. Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue El modo macro asistido por la cámara de 2MP logra también resultados decentes. Pero, al igual que con el modo nocturno. El ruido aparece a poco que se vaya la luz. 1 / 6

Ninguno de estos problemas hace la cámara inusable ni mucho menos. Simplemente no son las mejores cámaras del mundo ni de su rango de precios. Sin embargo, su potencia a la hora de sostener largas partidas a juegos en el móvil y la agilidad del rendimiento en aplicaciones y sistema operativo lo hace una interesante opción para los que busquen un móvil para jugar tirado de precio.