El remake de Star Wars: Knights of the old Republic se anunció el pasado mes de septiembre en un evento de PlayStation 5, pero en realidad llevaba tres años en desarrollo. Ahora puede que esta nueva versión del célebre juego de rol ambientado en el universo Star Wars no llegue nunca.

Bloo mberg informa que Star Wars: KotOR acaba de entrar en pausa indefinida. A pesar del entusiasmo mostrado en septiembre, parece que el juego se ha topado con problemas internos de desarrollo que han concluido con el despido del director de diseño Brad Prince y el director de arte Jason Minor. Aunque Minor confirmó su marcha en Linkedin, ni ellos ni la compañía que está desarrollando el juego, Aspyr Media, han ofrecido detalles sobre las razones de los despidos. Se cree que el estudio invirtió demasiado esfuerzo en el tráiler que mostraron en su momento y eso retrasó los trabajos en el juego en sí, pero este punto no ha podido ser confirmado. Lo que Aspyr Media si ha dicho es que aunque el lanzamiento de Star Wars: KotOR estaba pensado para finales de 2022, 2025 es una cifra mucho más realista ahora mismo.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - PlayStation Showcase 2021 Trailer | PS5

La compañía matriz de Aspyr Media, Saber Interactive, ha emitido un comunicado en el que se compromete a asistir a Aspyr en el desarrollo del juego y ofrece alguna explicación más . “Estamos convencidos de que el juego va a ser fantástico”, decía el CEO de Saber Matthew Karch . “Desgraciadamente, es un producto masivo, y los productos masivos requieren un trabajo masivo. El juego original es muy, muy viejo, y eso nos está obligando a rehacerlo desde casi desde cero.”