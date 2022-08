By

El mes pasado os contábamos que el desarrollo de la esperada secuela de Star Wars: Knights of the Old Republic se había paralizado completamente por problemas internos en su estudio, Aspyr. Pues bien, ahora parece que Aspyr ha quedado completamente fuera del proyecto.



Según informa Bloomberg, la compañía matriz de Aspyr, Embracer Group, ha trasladado todo el proyecto de Star Wars: KOTOR a otro de sus estudios: Saber Interactive. Concretamente han puesto el proyecto en manos de una de las oficinas subsidiarias que tiene en el este de Europa.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - PlayStation Showcase 2021 Trailer | PS5

Saber Interactive es la compañía detrás de juegos como Evil Dead: The Game, Space Marine 2 o World War Z: Aftermath, pero ninguno de sus títulos ha alcanzado especial relevancia en las listas de éxitos.

Curiosamente, este cambio de manos no parece que vaya a suponer un retraso en el lanzamiento del juego. Eso es, al menos, lo que la compañía ha dicho durante su último informe financiero. Todavía no hay fecha oficial para el lanzamiento del remake, y Embracer no ha querido hacer comentarios sobre el reporte de Bloomberg. Por ahora, todo lo que tenemos del juego es un tráiler cinemático que se mostró el pasado mes de septiembre durante un evento de Sony. [Bloomberg]