Siempre que alguien me ha visto con uno de los Galaxy Flip de los que he ido probando durante estos últimos años el móvil siempre ha causado sensación. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Es más resistente de lo que me imaginaba! No falla: todo el mundo se sentía fascinado y sorprendido por el invento. Pero el hecho de que a tanta gente le causara sorpresa el Flip y que nunca hubiese visto uno antes era sinónimo de una cosa: nadie lo estaba comprando.

Por mucho que Samsung saque pecho del aumento de ventas de los móviles plegables, la realidad es que siguen siendo un producto bastante residual. Y me da la sensación de que permanecerá siéndolo hasta que Samsung decida seguir incluyendo innovaciones arriesgadas o hasta que su factor de forma se convierta en una ventaja real, como ocurre con el Fold.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 Samsung sigue siendo el referente mundial de los plegables y el Flip 4 es la confirmación de ello. ¿Pero merece la pena realmente gastarse más de 1000 euros en este teléfono? 4 stars Comprar 4 stars SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 Samsung sigue siendo el referente mundial de los plegables y el Flip 4 es la confirmación de ello. ¿Pero merece la pena realmente gastarse más de 1000 euros en este teléfono? Comprar ¿Qué es? La última versión del smartphone plegable estrella de Samsung. Precio 1099 euros. Me gusta Más resistente que nunca, útil si queremos sacarnos fotos a nosotros mismos, más batería que su predecesor. No me gusta Su pantalla exterior es demasiado pequeña, el teléfono plegado sigue abultando un poco, sus cámaras no son las de un gama alta .

Me explico: es una realidad que el Galaxy Flip 4 está a años luz del primer plegable que lanzó Samsung al mercado hace tres años. Ha conseguido reducir sus dimensiones, es mucho más resistente y tiene un software tremendamente trabajado. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que ya no basta solo con ir incluyendo pequeñas mejoras con cada nueva iteración. Samsung ha conseguido pulir muchos de los fallos que tenía su teléfono, de eso no hay ninguna duda, pero aún le falta darnos buenas razones para comprarlo.

Este pequeño rant inicial no significa que el Galaxy Flip 4 sea un mal teléfono. De hecho, todo lo contrario. Si los primeros teléfonos plegables de Samsung tenían todavía mucho aire a prototipo, con los nuevos Galaxy Flip y Galaxy Fold esa sensación ha desaparecido ya por completo. El Flip 4 es un móvil premium y no hay ninguna duda de ello en cuanto lo tenemos en la mano.

Un diseño robusto, pero con cosas a mejorar

A nivel de construcción, el Flip 4 es muy similar a su predecesor. Cuenta con un elegante cuerpo de aluminio, una capa de Gorilla Glass Victus+ en la parte delantera y otra en la trasera, y también con resistencia al agua IPX8 que hará que puedas mantenerlo sumergido durante 30 minutos. La arruga de la pantalla está ahí, pero si miras de frente al teléfono la discriminarás por completo, y verás que al tacto tampoco supone ninguna molestia añadida.

Respecto a sus dimensiones, tampoco hay ninguna sorpresa. Plegado, el Flip 4 tiene un grosor de 17,1 mm. Básicamente es como si tuvieses dos teléfonos colocados uno encima del otro, aunque con la mitad de longitud, claro. La verdad es que esto en la práctica no me ha reportado ninguna ventaja real. Entiendo que igual puede hacer que sea más fácil de meter en un bolso pequeño, pero por peso y por dimensiones me sigue pareciendo igual de molesto llevarlo en un bolsillo del pantalón que casi cualquier otro smartphone.

Hay dos cosas que echo especialmente de menos en el diseño del Flip 4. La primera es que tuviese un mecanismo que nos permita abrir el teléfono con una sola mano. Entiendo que el mecanismo de bisagra debe estar duro para que no se abra el teléfono por error y se cuele algo que pueda dañar la pantalla del Flip. Pero sería de agradecer que tuviese un botón o algún mecanismo para poder abrir el teléfono rápidamente.

El segundo de mis reclamos para futuras generaciones del Flip es que su pantalla secundaria sea mucho más grande. Un año más, el teléfono vuelve a apostar por una pantalla exterior de 1,9 pulgadas que podemos utilizar para diversas tareas. Desde ahí podremos leer notificaciones, sacarnos selfies con la cámara principal (sin duda, la función más útil ) o acceder a varios widgets configurables, como nuestro calendario, la grabadora de sonido o el tiempo.



¿El problema? Que su funcionalidad se ve limitada por el tamaño de la pantalla. Por ejemplo, podremos activar o desactivar alarmas desde su widget dedicado, pero para configurar una nueva, el teléfono te pedirá que abras el móvil para poder completar la tarea. También podremos leer notificaciones, pero nunca responderlas. Y si quieres sacarte selfies con la cámara, tendrás que perderte parte del encuadre porque la pantalla no es lo suficientemente grande. Mi sensación es que esta pequeña pantalla podría ser mucho más útil con unas pocas pulgadas más, pero estando las cosas como están, al final he terminando abriendo directamente el móvil en vez de acudir a ella en la gran mayoría de los casos.

Buenas prestaciones

En lo que respecta a prestaciones, no hay mucho más que le podamos pedir al Flip 4. El teléfono viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB de RAM y 128 GB de memoria interna, unas especificaciones para que el smartphone rinda más que de sobra en tu uso diario. Eso sí, este teléfono sigue llevando mal la gestión del calor. Y digo “sigue” porque es un problema que arrastra desde generaciones anteriores. Es cierto que el Flip 4 se calienta menos que su predecesor, pero sigue alcanzando más temperatura de la que debería cuando sometemos al teléfono a tareas más exigentes.



Como suele ocurrir con los móviles de Samsung, la pantalla es uno de sus puntos fuertes. El Flip cuenta con un hermoso panel AMOLED de 6,7 pulgadas y resolución Full HD Plus. Probablemente no sea la pantalla más espectacular que le hemos visto a Samsung, pero tiene unos colores vívidos, un brillo máximo de 772 nits más que suficiente para ver todo a plena luz del sol y una tasa de refresco de 120 Hz adaptativa.

Otra de las grandes mejoras de este teléfono viene en el apartado de la batería. Los 3300 mAh que ofrecía el Flip 3 se quedaban muy cortos y por eso Samsung ha decidido meter una batería mayor de 3700 mAh en este nuevo terminal. Con estos números, podrás sacarle entre 5 y 6 horas de pantalla aproximadamente, por lo que si eres de darle un uso intenso al teléfono, será difícil acabar el día sin echar mano al cargador. Además, el Flip cuenta con carga rápida de 25W y, para sorpresa de nadie, no incluye cargador.

Las cámaras

El Flip 4 no viene a destacar especialmente por su aporte fotográfico, como podría ocurrir con el S22 Ultra, pero si eres una de esas personas que les gusta sacar fotos de manera ocasional, probablemente no tengas inconveniente con lo que ofrece.

El teléfono incluye una cámara principal de 12 Mpx f/2.4, otra ultra gran angular de 12 Mpx f/2.2 y una cámara delantera de 10 Mpx f/2.4. Viendo esta “alineación” verás que ya tenemos un gran ausente, el de una lente teleobjetivo. Aun así los resultados son más que decentes.

Samsung ha mejorado el sensor de la cámara principal del Flip, lo que se traduce en fotografías donde se aprecian mejor los detalles y los colores de la imagen, tanto en condiciones de buena luz como cuando ésta también empieza a escasear. Me gustaría que la IA de Samsung no sobresaturara tanto las fotos, pero afortunadamente es una opción que podemos desactivar.

Ante la falta de una lente teleobjetivo, no te quedará otra que tirar de zoom digital, con la pérdida de calidad que eso conlleva. Sigue resultando, como poco, sorprendente que un teléfono de más de 1000 euros no incluya una lente de este tipo, pero c’est la vie.

Respecto a su lente ultra gran angular, nos topamos con una cámara cumplidora, idéntica a la que llevaba su predecesor. Quizás sobre el papel no parezca gran cosa, pero en condiciones de buena luz se pueden sacar buenas fotos con ella, y merece la pena señalar también que habitualmente muestra un buen manejo del rango dinámico.

Lo que si se agradece del diseño del Flip es que gracias a su sistema de plegado podemos colocar el teléfono sobre cualquier superficie como si fuese un trípode improvisado. Si eres de los que se pasa el día grabándose para redes sociales, es un buen extra a tener en cuenta.

En resumen

El Galaxy Flip 4 es un buen smartphone, de eso no hay duda. Samsung ha conseguido mejorar aspectos que tenía pendientes, como su diseño o su batería, y a día de hoy sigue siendo espectacular que un smartphone de estas dimensiones se doble y no se rompa en el intento, pero siento que siguen faltando grandes argumentos para gastarse 1000 euros en este teléfono.

Al fin y al cabo, le falta un conjunto de cámaras top, su pantalla no deja de ser más frágil que la mayoría y, sobre todo, su factor de forma plegable no resulta especialmente ventajoso —como sí ocurre con el Fold— más allá de que nos pueda caber algo mejor en el bolsillo del pantalón. Si Samsung quiere convertir el Flip en un líder de ventas —algo que está perfectamente a su alcance— tendrá que arriesgar un poco más .

A continuación podrás ver algunas imágenes saca das con las cámaras del Flip 4:

