El señor de los anillos y Warhammer 40.000 llegan a Magic: The Gathering

El mítico juego de cartas Magic, propiedad de Wizards of the Coast, ha tenido algunos peculiares crossovers a lo largo de los años. Pero las cosas van a tomar un cariz aun más extraño con la expansión de su último crossover, que convertirá Magic en un verdadero multiverso de la mano de El señor de los anillos y Warhammer 40,000.

Wizards of the Coast ha anunciado una nueva línea de colaboraciones de Magic llamada Universes Beyond. Como su propio nombre indica, las nuevas cartas contarán con nuevas licencias más allá de las suyas propias .

Las dos primeras incorporaciones en est a línea son tan locas como cabría esperar: Wizards está colaborando con Middle-Earth Enterprises y Games Workshop para traer los mundos de El señor de los anillos y Warhammer 40.000 al juego de cartas.

“ Todos somos fans de estos otros universos. Muchos de nosotros imaginamos cómo sería jugar una partida de Magic con Gandalf el Gris, pensamos cómo podríamos llevar el Anillo Único a Magic o soñábamos con construir un mazo de los poderosos Marines Espaciales. En muchos sentidos, Universes Beyond nos hace vivir nuestros propios sueños ”.

Wizards of the Coast aclaró que esta nueva línea estará claramente separada de su juego de cartas estándar, pero eso nos da igual . No podemos esperar a ver la fusión de algunos de nuestros mundos favoritos.