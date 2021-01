El correo postal ordinario parece casi un anacronismo en el mundo actual de mensajería instantánea, pero el caso es que sigue existiendo, y con él los sellos. Si eres de los que colecciona sellos o alguna vez has considerado esa afición, estos sellos de Star Wars son un buen comienzo.



El Servicio Postal de Estados Unidos ha anunciado la comercialización, en algún momento de esta misma primavera, de una serie de sellos con ilustraciones de los droides más famosos de Star Wars. La serie está formada por 20 sellos que muestran a IG-11, R2-D2, K-2SO, D-O, L3-37, BB-8, C-3PO, un androide generador GNK (o Gonk, que es como se le conoce popularmente), el androide médico 2-1B, y C1-10P, conocido como Chopper.

¿Por qué sellos de Star Wars? En un comunicado de prensa oficial, el servicio postal explica que la iniciativa es en agradecimiento a los esfuerzos de Disney y Lucasfilm por promover la educación STEM entre los jóvenes (la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El comunicado dice así:



Esta colección de droides son un guiño al compromiso de Lucasfilm y Disney para con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Los sellos son un reconocimiento a la continua labor de colaboración a través de iniciativas como Star Wars: Force for Change y la organización sin ánimo de lucro FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology). Ambas entidades han unido fuerzas para expandir el conocimiento STEM entre jóvenes de todo el mundo y ayudarles a imaginar un futuro más brillante e inclusivo.