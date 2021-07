El sistema de juegos en la nube de Xbox es el futuro, pero aun no es del todo perfecto

Imagen : Microsoft

Cuando oímos hablar del futuro de los juegos, siempre hay alguien que menta los “teraflops” o otras palabrejas técnicas. Pues aquí va un dato para el futuro: ya ni siquiera necesitas una Xbox para jugar a los juegos de Xbox, gracias a las mejoras que ha hecho Microsoft en Xbox Cloud Gaming.

El lunes, Microsoft explicó quién podría y quién no acceder al programa de juegos en la nube de Xbox. En el futuro, cualquier persona que se suscriba a Xbox Game Pass Ultimate ( el nivel más premium del servicio de suscripción de video juegos de Microsoft) podrá jugar por streaming a docenas de juegos en multitud de dispositivos que no son una Xbox. Y a partir de esta semana, esos juegos por streaming utilizarán hardware de las nuevas Xbox Series X. En su mayor parte, el invento funciona relativamente bien, aunque podrás tener una mejor o peor experiencia dependiendo de la potencia de tu ordenador, de lo estable que sea t u conexión a Internet y del tipo de lag que estés dispuesto a tolerar.

Recientemente pude probar el streaming en un MacBook Air de 13 pulgadas de 2017 que se empieza a sobrecalentar cuando abro dos hojas de cálculo de Google Docs al mismo tiempo y que suena como un motor a reacción cuando abro Steam. Si este cacharro es capaz de ejecutar juegos, estoy bastante seguro de que cualquier otro equipo desde el que estés leyendo este artículo también podrá ejecutarlos.

Para ser sincero , sí que noté un mínimo lag de entrada. Para un juego de rompecabezas como Carto, tampoco es que pase nada , ya que p uedes jugar perfectamente sin depender de tus reflejos instantáneos. Sin embargo, mientras jugaba al Forza Horizon 4, este lag se hizo mucho más patente . También escuché algunos tartamudeos en el audio importantes , que fastidiaron la fenomenal banda sonora del juego .

Forza Horizon 4 en Chrome Imagen : Microsoft

¿Desde qué dispositivos puedo jugar a juegos de Xbox?

La versión corta: prácticamente desde cualquiera . Los dispositivos Apple con iOS 14.4 o superior admiten los juegos en la nube de Xbox. En cambio, en Windows deberán tener la actualización de Windows 10 de octubre de 2020 . En cuanto a la conectividad a Internet, Microsoft recomienda que tengas un ancho de banda de transmisión de 10 Mbps si juegas en iPhone y de 20 Mbps para un iPad o cualquier dispositivo que ejecute Windows.

En cualquier caso, aquí tienes la lista completa de dispositivos verificados por Microsoft. El popular iPhone SE no está incluido, aunque he de señalar que, durante la beta del año pasado para dispositivos Apple, conseguí que los juegos en la nube sí funcionaran en mi SE.

¿Cómo juego a títulos de Xbox por streaming?

La forma más sencilla de hacerlo es abrir un navegador (puedes usar Edge, Chrome y Safari) e ir a xbox.com/play. Inicia sesión en tu cuenta de Xbox asociada con t u suscripción a Xbox Game Pass Ultimate. Deberías poder ver toda la biblioteca de juegos, que según Microsoft se transmiten a 1080p y “hasta 60 fps”. Haz clic en el que deseas jugar, espera uno o dos minutos y listo . Si ya habías jugado anteriormente a ese juego con t u cuenta de Xbox, podrás continuar exactamente desde donde lo dejaste anteriormente.

Los controles táctiles en pantalla ya están disponibles en docenas de juegos, como Dead Cells, Tell Me Why y Hellblade: Senua’s Sacrifice. Para algunos dispositivos es posible que necesites un mando compatible. (Aquí tienes la l ista completa ). En mi MacBook resultó bastante fácil conectar un mando de la Xbox Series X por USB.

En mi opinión , el uso más efectivo del servicio lo harán los que tengan una consola Xbox . Sí, las nuevas Xbox tienen mucho espacio de almacenamiento (825 GB en las Xbox Series X), pero es un espacio que se llena rápidamente. Juegos enormes como Destiny 2 y Halo: Master Chief Collection pueden ocupar hasta el 20% de ese espacio de almacenamiento .

Para mí, el problema más grande tiene que ver con todos los pequeños juegos de menos de 10 GB, como juegos indies o de rompecabezas . Cuando necesite descargar un juego AAA gigante tendré que borrar , no sé, media docena de estos juegos más pequeños. La mayoría de las veces, me olvido de volver a descargármel os más tarde, lo que significa que no tengo ningún backup cuando quiero jugarlos de nuevo .

Pero la capacidad ampliada de los juegos en la nube de Xbox hará que no tenga que tener esos juegos en mi consola para jugarlos . ¿Es realmente necesario jugarlos en 4K para aprovechar al máximo títulos como Spiritfarer o Carto? ¡Seguro que no! Y dado que la s partidas guardada s funcionan sin problemas, realmente no hay razón para que no elimines por completo de tu consola esos juegos más pequeños . Aún podrás jugarlos. Es otra forma en que la última generación de videojuegos ha logrado sorprendernos , no por los juegos en sí, si no por las facilidades que nos dan para jugarlos .