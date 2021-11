Ya estamos viendo la tercera generación de teléfonos plegables, pero los teléfonos de doble pantalla siguen siendo escasos, posiblemente por una buena razón. Eso no ha impedido que Microsoft, que irrumpió en escena el año pasado con el Surface Duo, recogiendo el testigo del último gran teléfono de doble pantalla, el ZTE Axon M, se haya echado atrás. El Surface Duo 2 ya está aquí, y aunque Microsoft ha incluido muchas mejoras (por dentro y por fuera), todavía no me convencen los teléfonos de doble pantalla. De hecho, estoy bastante seguro de que Microsoft debería dejar de intentarlo.



Advertisement

Un teléfono plegable que parece un libro

Una de las mejores características del Surface Duo original fue su diseño, con pantallas de vidrio ultradelgadas unidas por una ingeniosa bisagra y prácticamente sin ángulos incómodos o protuberancias antiestéticas que rompieran sus líneas minimalistas. Parecía que Microsoft hubiese rediseñado un libro de tapa dura para el siglo XXI, y aunque te gustara el dispositivo en sí, no se podía negar que era hermoso.

Microsoft Surface Duo 2 Qué es El smartphone de doble pantalla de segunda generación de Microsoft Precio 1500 dólares Me gusta Pantallas más grandes, hardware mejorado, notificaciones de un vistazo, marcos más pequeños, bisagra mejorada, sensor de huellas integrado No me gusta Caro, protuberancia de la cámara trasera, sin resistencia al agua o carga inalámbrica, requiere dos manos para usarse, respuesta táctil inconsistente, cámaras muy mediocres

El Surface Duo ahora está disponible tanto en negro como en gris (emocionante), pero su diseño general no se ha desviado mucho del modelo del año pasado. De hecho, Microsoft ha modificado una serie de pequeños aspectos que hacen que el Duo 2 se vea y se sienta aún mejor antes. La bisagra del Duo 2 es más pequeña, y sus marcos son más delgados y sus pantallas son un poco más grandes, de 5,8 pulgadas cada una (o de 8,3 pulgadas combinadas) sin aumentar sus dimensiones generales. Microsoft incluso incorporó el sensor de huellas dactilares del Duo 2 en su botón de encendido para que desapareciera la extraña hendidura lateral. Y parece que Microsoft incluso escuchó los comentarios sobre los bordes del primer Duo que eran demasiado afilados, porque en el Duo 2 son un poco más redondeados, lo que hace que el dispositivo sea mucho más agradable de sostener.



G/O Media may get a commission Black Friday Deals 2021: What To Expect and What’s on Sale Now Show the supply chain who's boss

Get a head start on your holiday shopping at Amazon, Target, Best Buy, and more. Shop Early Black Friday Deals

Microsoft también ha redondeado los bordes de la pantalla del Duo 2 en el lado más cercano a la bisagra, lo que te permite ver cosas como la hora, las notificaciones y el estado de carga (cuando el teléfono está enchufado) usando la nueva Glance Bar. Es una función ingeniosa, y en un teléfono que básicamente requiere dos manos para poder usarlo, es realmente útil.

Advertisement

Por supuesto, hay un componente que no encaja con el nuevo diseño del Duo 2: una enorme joroba en la parte trasera para la cámara. En tiendo por qué Microsoft querría poner un bonito módulo de cámara trasera en el Duo 2: la única cámara del modelo original era la cámara de selfies montada en la pantalla derecha del teléfono, y la gente la odiaba. Pero no creo que una cámara tan grande sea el camino a seguir. No solo parece que se haya colocado en la parte posterior del teléfono como una ocurrencia tardía, sino que el módulo de la cámara hace que sea imposible abrir el teléfono 360 grados completos.

Advertisement

Esto significa que hay un espacio entre ambas mitades del teléfono cuando intentas usarlo en modo de pantalla única, lo que aumenta su grosor y hace que se sienta mucho menos resistente. Sin mucho esfuerzo, incluso puedes doblar partes del teléfono opuestas a sus cámaras hasta el punto en que se toquen sus esquinas. Ahora es cierto que Microsoft ha hecho algunos pequeños ajustes para aliviar algo la presión, como darle al módulo de la cámara un diseño ligeramente inclinado para que su pantalla quede plana sobre su cámara trasera cuando esta doblada hacia atrás. Pero para un dispositivo tan elegante, el módulo de la cámara sigue siendo una solución bastante brutal, y eso antes de que hablemos sobre el tipo de imágenes que produce.

Rendimiento de un gama alta, por fin

Uno de los mayores fallos del Surface Duo original fue su hardware mediocre, que incluía un chip Qualcomm Snapdragon 855 que ya desactualizado en su lanzamiento. En el Duo 2, Microsoft incluyó un chip Snapdragon 888 de la generación actual, con una memoria respetable de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento base (aunque lamentablemente, no es compatible con tarjetas microSD). Eso le da al dispositivo un gran aumento de rendimiento, poniéndolo al mismo nivel que el Galaxy S21 Ultra de Samsung y otros teléfonos Android super premium. También es un poco mejor que el chip Tensor del Pixel 6 en algunas pruebas, como el benchmark de CPU multinúcleo de Geekbench.

Advertisement

Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue 1 / 5

Microsoft también ha renovado las dos pantallas AMOLED de 1892 x 1344 del Duo 2 con frecuencias de refresco de 90 Hz, lo que hace que todo, desde los juegos hasta el simple desplazamiento en sitios web, se sienta notablemente más fluido. Y aunque el Duo 2 todavía funciona con Android 11 (y probablemente no verá una actualización aAndroid 12 en muchos meses), muchos de los problemas de multitarea y errores de rendimiento general también se han corregido y pulido.



Advertisement

Sin embargo, un aspecto del rendimiento del Duo 2 que se siente algo áspero es su respuesta táctil. He estado usando Duo 2 durante semanas y no estoy seguro de si se trata de un problema de calibración, una configuración inestable o entradas que simplemente no se reconocen, pero por alg una razón, incluso gestos simples como deslizar hacia arriba para abrir el lanzador de aplicaciones o deslizar el ded o hacia abajo para abrir la bandeja de notificaciones a menud o requieren varios intentos para funcionar . Es muy frustrante, especialmente cuando enciendes el teléfono por primera vez, porque a veces parece que el Duo 2 te está ignorando. Pedí a otras personas que prob ara n la respuesta táctil del Duo 2 solo para as egurarme de que no fuera yo el problema , y algunas pe rsonas pensaron que estab a rot o. Empecé a acostumbrarme, pero navegar por los menús e incluso ca mbiar de aplicación no se siente tan fácil o intuitivo como debería.

Cámaras grandes que toman fotos malas

Advertisement

Pu ede estar bien colocar cámaras enormes en la parte posterior de un teléfono si toman fotos realmente buena s , pero ese no es el caso e n el Surface Duo 2. El Duo 2 tiene un mód ulo de cámara trasera que so br esal e el doble que el del Galaxy Z Fold 3, y obtienes imágenes notablemente peore s. En comparación con el Pix el 6, las cámaras del Duo 2 son aún más terrible s.



Los problemas de la cá m ara p ri ncip al se re ducen al procesado de imágenes. En una foto típica de una flor d ur a nte el día , el Duo 2 sobresatura completamente los pétalos de la flor, lo que la convierte en un desastre de manchas magentas brillantes. En otra toma de un cam po de béisb ol, l a foto del Duo 2 parece desaturada y sin vida. Incluso la cá mara ultra g ran angular del Duo 2 se ve con ruido y borrosa en co mparació n con la del Pi xel 6. Y todo esto es antes de que se apaguen las luces, q ue es cuan do el D uo 2 realm ente tiene problemas.

Advertisement

Advertisement You can skip ad after 1 second You can go to the next slide after 1 second Continue 1 / 6

Además del procesado de imágenes mediocre , el Duo 2 también carece de modos de disparo dedicados, el más importante de los cuales es un modo nocturno . Y aunque Micro soft incluye una función automática de poca luz, no es suficiente para salvar las fotos no cturnas del Du o 2. En una toma de una cancha de baloncesto por la noche (inc luso con algunas farolas cercanas), la foto del Duo 2 parece más una pintura impresionista qu e una foto real, y en otra toma más desafiante, el resultado es t an o s curo y ruidoso que si no lo conociera , pensaría que el teléfono tiene dos o tres años.



Advertisement

Ahora sé que esto y siendo duro y que, en muchos casos, las cámaras del Duo 2 son más que útiles. Y pa ra Microsoft, qu e no ha invertido tanto en fotografía móvil como Apple, Google, Samsung y otros, probablemente no sea una sorpresa saber que las cámara s del Duo 2 son mediocres. Pero para un teléfono tan caro y con un mód ulo d e c á m ara tan g r ande, producir tomas simplemente pasables no es lo suficientemente bueno.

Buena duración de la batería, pero sin carga inalámbrica

Advertisement

Con una duració n de 14: 36 ​​en el mo d o de pantalla única, la batería del Duo 2 superó con soltura el pro medi o de 12:3 6 de otros smartphones , aunque ese tiempo se redujo a 10 ho r as cu ando hice una segu nda prueba con ambas pantalla s en funci onamiento. Aun así, en las condiciones di arias , descubrí que el Duo 2 puede durar fácilmente durante todo el día , pero no mucho más que eso .



Mi mayor problema es q ue incluso c on la carga p or cable mejorada de 23 vatios, Microsoft todavía no in cluye soporte para la carg a inalámbrica, lo c ual es una omisión d esafortun ad a para un teléfon o i nsignia (sin mencionar que no existe una certificación de resistencia al agua).

Advertisement

El futuro de la pantalla dual

Advertisement

Después de semanas de pruebas, todavía me siento en conflicto con el Surface Duo 2. Cuando se trata de multitarea, n o es difícil ver el potencial del Duo. Dos pantallas hacen que sea m uy fácil ten er varias aplicaciones ejecutándose al mismo tiempo, o ver la aplicación de la cámara, O utlook y otras en una vista ampliada, poniendo más in f ormación al alcance de la mano. Incluso creo que Samsung podría aprender un p ar de cosas de Microsoft sobre la multi tarea en teléfonos móviles, ya q u e mover aplicaciones entre diferentes pantallas o hacer pares de aplicac iones se sien te más intuitivo en el Surface Duo 2 que en Galaxy Z Fold 3 .



El gran problema es que, a unq ue el S urface Duo 2 c ues t a $ 300 menos que un Z Fold 3 (y es o es antes de d escue ntos o p romo ciones), el Z Fold 3 ofrece mucho más por ese dinero . La duración de la bat ería es má s larga , toma mejores fotos y tiene características de alta gama como resistencia al agua y carga inalámbr ic a qu e caben esperar en un dispositivo supe r premium , s in menc ionar la falta de espacio entr e sus pantalla s y una práctica p a ntalla exterior para facilitar su uso . Poner ese e norme mód ulo de cáma ra trasera en la pa rt e poste rior del Surface Duo 2 hace que el teléfono s ea má s u n disp ositivo p ara do s manos que antes, y a menudo se siente torpe y engorroso.

Advertisement

Pero aún aprecio lo que Microsoft está tratando de hacer. Tener dos pantallas es fantástico en el escrit orio, así qu e ¿por qué n o hacer alg o simil ar en un teléfono? Esa es básicam ente la idea d etrás d e l Surface Duo y Duo 2. Me encanta leer libros y cómics en el D uo 2, y el mando táctil virtual cuando jue go en Xbox Game Pass parece traer d e vuelta el legendario Xperia Play.



Advertisement

Tiene tanto sentido para lo s u s uarios pro fesionales a los que p uede que no les importe tanto la calid a d de la cámara que me sorprende que Microsoft no esté intentando lanzar el Duo 2 con más fuerza al mercado empresarial, especialmente teniendo en c uenta todas las empresas que ya pagan por suscripciones corporativa s a Office 3 65. .

Sin embargo, ç me p reoc upa e l d is eñ o d el S ur fac e Duo 2 . Ha sido catalogado como el dispositivo 5G más d elgado del mercado, y lo es. Pero l as guerras de la delgadez de los smartphones terminaron h ace años, y si esa delgadez se produjo a expensas de características como la carg a ina lámbrica, una mayor duración de la batería, una protuberancia de cámara más peq ueñ a o un a mayor durabilidad, ese no es un compromiso que valga la pena h acer.

Advertisement

Por mucho que me encant e la id ea de un teléfono de dos pantallas , en última instancia, creo que es mejor qu e Mi crosoft continúe la línea Duo con un teléfono plegabl e grande en luga r d e uno de doble p ant alla . Desde un punto de vista de hardware puro , el Gal axy Z Fold 3 hace tod o lo que el Duo 2 pue d e hacer , pero mejor. Ambos teléfon os inclu so tienen sopor t e nativo para lápiz óptico, pero la preg unta es : ¿p referi ría s d ibuja r en una pa ntalla grande con un espacio en medio o con una s o la pa ntal la continua (aunque con un ligero pliegue en el centro)?

Advertisement

En muchos sentidos, parece que Mi crosoft pasó tanto tiempo abordando las deficiencias del Surface Du o origi nal que no tuvo tiempo de agregar nuevas funciones al Surface Duo 2. Y en un pan orama de dispositivos que cambia tan rápidamente año tras año , man tenerse a flote no es algo que Microsoft realmente pueda permitirse con su tel éfono insignia de doble pantalla. Y de sa fortunadamente, eso es exactamente l o que ha hecho .