El teclado del nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas es realmente bueno

A quí estoy , escribiendo en el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas de Apple, viendo como se ha convertido en una actualización radical de los MacBook Pro de 13 pulgadas de estos últimos años. El MacBook Pro que compré en 2017 se encuentra a mi izquierda, y aunque los dos se parecen, la experiencia al usarlos es completamente diferente. Mi portátil de hace tres años tiene el controvertido teclado de mariposa, que Apple está eliminando gradualmente de su línea de productos, pero todavía me toca usarlo todos los días. Después de probar el nuevo MacBook Pro con su teclado de tijera, mi antiguo portátil me cabrea todavía más .

El teclado de mariposa nunca me había molestado tanto — o al menos, no pensaba en ello a menudo — hasta que la tecla Mayús izquierda de mi portátil dejó de funcionar. Sí, se que h ay otra tecla igual a la derecha del teclado , ¡ pero es que la izquierda es mi favorita! Y gracias a esta estupenda pandemia global no puedo ir a una Apple Store a que me lo repare n , por lo que llevo utilizando la tecla de la derecha durante meses.

Este nuevo teclado es el teclado que nos tendrían que haber dado desde un primer momento , y no creo que haya que aplaudir mucho a Apple por cambiarlo finalmente . Pero el MacBook Pro de 13 pulgadas de este año es muy bueno. Si estás buscando un nuevo MacBook y necesitas la potencia de un Pro (y t e sientes cómodo pagando el precio de un producto Apple ), entonces este es el que deberías comprar.

MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) MacBook Pro de 13 pulgadas (2020) ¿QUÉ ES? El último portátil de 13 pulgadas de Apple, que esta vez trae un teclado mejor. ¿CUÁNTO CUESTA? Su precio de partida es de 1.499 euros, pero esta unidad que hemos probado cuesta 2.129 euros. NOS GUSTA El nuevo teclado de tipo tijera del MacBook supone una gran diferencia. NO NOS GUSTA Tendrás que comprar el MacBook Pro más caro si quieres tener la última CPU.

El nuevo teclado es un tema importante . El nuevo mecanismo de tijera hace que las teclas se puedan presionar hasta 1 mm , que es casi el doble de recorrido que los 0,6 mm que bajaban los teclados de mariposa. La diferencia es notable. Quiero un teclado que no se vuelva inutilizable porque le haya caído alguna miga dentro (lo sé, soy incapaz de evitarlo ).

Por lo demás , la cubierta de aluminio es la misma de siempre. Apple ya no está arriesgando mucho con el diseño de sus portátiles (eso es algo en lo que están más interesados Dell y HP), y tal vez esto no sea un problema . Es posible que mis compañeros prefieran tener la webcam colocada en un sitio extraño si eso les asegura unos marcos más finos , pero yo no , y este cumple con su cometido .

Ap ple también mejoró las especificaciones del MacBook Pro en el modelo de este 2020, o al menos si decides dejarte algo más de dinero. El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un p recio de partida de 1.499 euros , pero tendrás que conformarte con un rendimiento menor si no quieres gastarte mucho dinero . La versión de 2 129 euros que probé viene con un procesador Intel Core i5 Ice Lake de décima generación con 4 núcleos , 512 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM y cuatro puertos USB-C con Thunderbolt 3 (tendrás solo dos puertos, menos RAM , y menos espacio de almacenamiento si eliges el modelo básico ). Si necesitas mucha potencia , Apple ahora ofrece un modelo de 13 pulgadas con 32 GB de memoria, y también hay una opción para elegir una GPU i7. Si necesitas el mayor rendimiento posible ,quizás tengas que apostar por el MacBook Pro de 16 pulgadas, que tiene un i9 de 8 núcleos , pero que cuesta mucho más dinero.

Cuando comparamos el nuevo Pro con ordeandores Windows del mismo tamaño , como el nuevo XPS 13 de Dell (cuyo precio de partida es 1499 euros ) o el Razer Blade Stealth de 13 pulgadas (su precio de partida es de 1. 100 dólares ), el nuevo portátil de Apple da bastante guerra . Tanto en benchmarks sintéticos como en pruebas del mundo real, como edición de vídeo con Handbrake , renderizado 3D con Blender o rendimiento general con Geekbench 4 , el MacBook Pro de 13 pulgadas estuvo a la par o lo hizo mejor que los portátiles más nuevos de Dell y Razer (o al menos las unidades que probamos de precio similar ). El MacBook Pro superó a ambos en las pruebas de Blender y Handbrake.

Pero seamos realistas. Los potenciales compradores de un MacBook Pro no están echándole el ojo a un portátil gaming como es el Razer Blade Stealth, o a un ordenador Dell. Quieren macOS, y están tratando de decidirse entre un MacBook Pro de 13 pulgadas y otro de 16 , o quizás entre éste y el MacBook Air, que resulta más asequible (pero menos potente) y también tiene el nuevo teclado y un procesador Intel de décima generación . Aunque el Air utiliza las CPU de la serie Y, que son menos potentes, mientras que el Pro utiliza las serie U. El Air también carece de la Touch Bar del Pro, pero eso eso es algo sin lo que se puede vivir, en mi opinión . No he encontrado ningún caso en que me parezca una función matadora , aunque resulta útil en algunas aplicaciones como Pixelmator. (Eso sí, Touch ID es in negociable, desbloquea el nuevo MacBook Pro al instante ).

La duración de la batería del Pro es decente: aguantó 8 horas y 10 minutos en nuestra prueba de vídeo , que es una puntuación bastante promedio (aunque si lo que más te importa es este apartado, el nuevo XPS 13 llegó a durar cerca de 10 horas ).

Si compraste un MacBook Pro en estos últimos años, el nuevo MacB ook Pro de 13 pulgadas será un fastidio porque probablemente quieras comprarlo . Y probablemente deberías hacerlo ... cuando el teclado de tu viejo MacBook muera . Muchas personas compran este ordenador por un el mismo motivo : funciona a la perfección para trabajar .

