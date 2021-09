By

Aquellos que hayan acudido alguna vez a un restaurante con estrella Michelin seguramente habrán notado que todo se rige por un orden y un detalle exquisito desde que entran hasta que salen del establecimiento, pero para llegar hasta ahí, el local ha tenido que pasar antes por la meticulosa inspección de los famosos inspectores de Michelin. ¿Cómo demonios se mantienen en secreto para que no los reconozcan?



Advertisement

Sí, la respuesta más lógica sería que simplemente no digan quienes son, pero un mundo como el actual, un secreto de este calibre no es tan fácil de guardar, y el anonimato de los “sabuesos” de los platos es fundamental para que no exista ningún tipo de duda ante la excelencia de quienes logran el prestigioso galardón cada año.



De esto va precisamente el último vídeo de Half As Interesting, donde desgranan a través de entrevistas y datos de la red la forma de actuar de los inspectores:



En la actualidad, hay unos 90/120 inspectores de la guía repartidos por todo el mundo, es decir, no hay tantos como podríamos creer teniendo en cuenta que Michelin opera en 30 países diferentes. Y sí, cada inspector es anónimo. De hecho, si un inspector tiene algún indicio de que un restaurante sospecha quién es, cancela inmediatamente la reserva y hace que un colega reprograme en una fecha aleatoria en el futuro. Además, a partir de entonces se mantendría alejado de la región durante los próximos años.



Los inspectores de Michelin reservan con nombres ficticios y tampoco le dicen a sus allegados y círculo cercano cuál es su trabajo exactamente. En caso de que alguien les pregunte responden que lo hacen en un campo amplio, por ejemplo, en “publicidad”. De hecho, ni siquiera en la propia estructura de Michelin los ejecutivos saben quienes son los inspectores ni sus identidades.



Dicho esto, y como le explicaba un inspector a The Independent, es poco probable que el resultado cambie mucho. “ El chef no va a estar mejor, y tampoco su comida simplemente porque estoy comiendo en el restaurante. Lo único que podría hacer sería agregar algunos ingredientes a mi plato, pero eso también es arriesgado, ya que se hace una receta con proporciones muy precisas”.



G/O Media may get a commission

Más datos: dado el reducido número de inspectores Michelin, cada uno de ellos viaja tres de cada cuatro semanas y se aloja en un hotel diferente cada noche. Almuerzan y cenan todos los días, probando alrededor de 240 restaurantes diferentes cada año. Por supuesto, Michelin paga la cuenta del inspector, aunque solo a ellos, por lo que si acuden con un acompañante, éste tendría que pagarse su plato.



Advertisement

Hace unos años, Forbes entrevistó a un inspector de la guía que decía lo siguiente sobre la razón que los lleva al anonimato:



El motivo de las inspecciones anónimas es simple: queremos validar la misma experiencia que tendrá cualquier otro comensal en el restaurante para poder brindar una opinión confiable a nuestros lectores. Pero la Guía Michelin es transparente sobre el marco de calificación, que se ha centrado solo en la comida del plato desde el principio: la calidad de los ingredientes; dominio de la técnica; armonía de sabores; la firma única del chef; y consistencia en el tiempo. El anonimato es fundamental para el empleo de un inspector Michelin. Y permanecer en el anonimato en un mundo donde las personas transmiten públicamente todas sus acciones e interacciones es un desafío.

Advertisement

Por cierto, una de las prácticas que suelen realizar para evitar ser reconocidos por los dueños de los restaurantes es intercambiar países entre colegas. Además, así pueden evaluar mejor las comidas especializadas exportadas de otros países:



Validar un restaurante en un nivel de dos o tres estrellas generalmente requiere visitas adicionales de otros inspectores de otras regiones, quienes aportarán conocimientos especiales a la discusión. Tenemos inspectores que se especializan en cocina coreana, por ejemplo. Un inspector de Corea puede viajar a Nueva York para validar las estrellas de los restaurantes en esta categoría, y también podemos enviar a ciertos inspectores a Corea para avanzar en su comprensión de la cocina local.

Advertisement

[Half As Interesting, Forbes, The Independent]