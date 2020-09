El universo de Fortnite ahora es parte del canon de Marvel

Imagen : Marvel Comics

Tratar de encontrarle sentido a la continuidad de los cómics en el mejor de los casos requiere que una pequeña parte de tu cerebro sea aplastada en pedazos, pero amigos, me temo que intentar darle sentido al universo de Marvel con el mundo de Fortnite le ha hecho justamente eso a mi cerebro.



Cuando Fortnite no está tratando de posicionar a su enorme base de jóvenes fans en absurdas batallas legales corporativistas, está creando un metaverso igualmente absurdo de vínculos panficticios. Además de ser el videojuego más popular del planeta, ha sido sede de películas, conciertos en vivo y más skins de las que caben en el torso húmedo de Jason Momoa.

Por ejemplo, su “temporada” actual de contenido, Nexus War, tiene un tema de Marvel Comics, y trae a personajes como Storm, Thor, Wolverine, She-Hulk y otros al juego en forma de skins que se pueden comprar.

Esto no está fuera de lo común para Fortnite, de hecho está lejos de ser la primera vez que colabora con Marvel, si tenemos en cuenta que Deadpool y X-Force aparecieron en el juego hace unos meses. Pero aquí está la cuestión: Marvel ha hecho que los eventos que condujeron a su última colaboración con Fortnite sean canónicos para la continuidad de sus cómics.

“Una de las cosas más emocionantes del crossover es la naturalidad con la que mantiene un pie tanto en Fortnite como en el Universo Marvel”, dijo el editor de Marvel Comics, Mark Basso, en un comunicado sobre el lanzamiento de la temporada. “Hubo muchas discusiones creativas geniales entre Marvel y Epic Games sobre cómo nuestras historias podrían cruzarse de forma natural, y cuán importante sería la isla de Fortnite para Galactus, a quien Donny Cates ya había estado explorando en su serie Thor”.

Imagen : Marvel Comics

Esto retoma u na historia en curso de Donny Cates, Nic Klein, Matthew Wilson y Thor de Joe Sabino. Recientemente, el Dios del Trueno regresó y se encontró a sí mismo como el heraldo del Trueno, forjando un pacto terrible para convertirse en el mayordomo de Galactus, actuando como su vanguardia, explorando deliciosos planetas para que el gran amante de los bufetes cósmicos se los coma. Thor solo lo hizo porque un Galactus derrotado se le acercó con una oferta: ayúdalo a consumir cinco mundos específicos, y el Devorador de Mundos tendrá el poder de detener una plaga siniestra conocida como el Invierno Negro, el fin de todas las cosas. El cual es, ya sabes, bastante malo.

Imagen : Marvel Comics

Mientras estaban en su viaje interestelar en Thor # 4, con Thor tratando de evacuar los mundos antes de que Galactus se los coma, el dúo descubre una extraña brecha en el espacio-tiempo que se parece inquietantemente a la misma brecha que cerró Fortnite (y enloqueció al mundo durante días) cuando se relanzó como “Capítulo 2". En el nuevo cómic de lectura gratuita Thor: Nexus War, de Cates, Greg Land, Jay Leisten, Frank D’Armata, Richard Starkings y Tyler Smith, podemos ver las ramificaciones de ese descubrimiento. Galactus, embelesado por las potentes e infinitas energías de la grieta, se enamora de Fortnite.

Naturalmente, Thor no quiere que eso suceda, por lo que entra volando y se encuentra... bueno, en Fortnite . Están todas las skins de tus personajes favoritos como Peely the Banana, Jonesy y, uh, Brite Bomber. Thor recibe un disparo de inmediato, porque está en medio de un juego de Fortnite, y cuando se da cuenta de que está atrapado en un reino que es una isla poblada por 99 idiotas felices, logra enviar un mensaje a Lady Sif en Asgard, quien envía una gran cantidad de los héroes más poderosos de Marvel para tratar de ayudarlo.

Imagen : Marvel Comics

Así que, sí. Bienvenido a Fortnite, Marvel Comics.

Al traer al actual escritor de Thor, Donny Cates, a Nexus War, y entrelazarlo con la narrativa actual de la serie Thor, Marvel ha abierto un arca del pacto que rápidamente ha fundido mi cerebro. ¿Por qué? Porque si Fortnite es canon en Marvel, entonces, bueno... todo lo que ha sucedido en Fortnite es canon en Marvel. Yo soy canon. Tú eres canon. Una disputa legal con una de las empresas tecnológicas más grandes de nuestro mundo es canon.

Parte de lo que hace que Fortnite sea fascinante, incluso si eres un mero espectador de su fenómeno, es la idea de un metaverso en el que todo tipo de cultura pop pueda coexistir dentro de su género “último hombre en pie”. Ha tenido grandes vínculos con películas y programas de televisión, y DJs han organizado conciertos en vivo que conectan a los fans de todo el mundo. Cuando suceden cosas en Fortnite , el panorama de la cultura pop como lo conocemos cambia. Y ahora esos cambios, esas esquirlas de la efímera ficticia de nuestro propio mundo, son, en cierto modo, parte de la continuidad de Marvel.

Christopher Nolan es canon de Marvel porque proyectó The Prestige, Inception y Batman Begins en el juego. Si eso no hizo a Batman, y por lo tanto a DC Comics, canon de Marvel, entonces el hecho de que durante la misma temporada de Fortnite también hubiera skins vinculadas para Aquaman y Black Manta de Jason Momoa lo hicieron. Lo que en sí mismo trae consigo el universo cinematográfico de DC. ¿El montaje de Zack Snyder de Justice League ahora también es canon de Marvel? Oh Dios. Ah, y también Marvel Studios, debido al evento de vinculación que hizo el juego para Avengers: Endgame en Fortnite que trajo un modo completo protagonizado por Thanos. Ah, y Avengers: Endgame en sí, debido a esa escena en la que Korg está jugando a Fortnite.

Imagen : Marvel Comics

Eso significa que DJ Marshmello es un contenido de Marvel tan auténtico como los X-Men. Significa que JJ Abrams es canon de Marvel (fuera de ese mal cómic de Spider-Man que escribió) porque apareció en el juego para presentar un clip de Star Wars: The Rise of Skywalker con su propio avatar de Fortnite, increíblemente delgado. Ah, y sí, Star Wars, tanto la franquicia cinematográfica como todo el universo ficticio, porque dicho evento en realidad incluye el mensaje del renacido Emperador Palaptine al que se hace referencia en el primer carrete de The Rise of Skywalker como “¡Los muertos hablan!”

Como puedes ver por la regla incoherente que acabas de leer, he pensado en esto mucho más de lo que debería. Quizás más que nadie en Marvel Comics o Epic Games. Lo cual es lo mejor, porque ahora estoy un poco mareado intelectualmente y me gustaría acostarme.



De todas formas, Thor: Nexus War también señala que intentar contemplar la existencia misma del metaverso de Fortnite es tan exigente cognitivamente, ¡como dar sentido a los cómics mismos! Que Thor y sus aliados recién llegados comiencen a perder la memoria de por qué están allí, y de repente son solo personas de Fortnite que construyen torres improvisadas, luchan en la batalla real y, presumiblemente, usan hilo dental. En 60 años, el Viejo Thor no va a ser como “En verdad, Kamala Khan Jr., el Padre de Todos recuerda aquella vez en que le aplasté a Peely en su fibrosa cara de plátano, fue extraño incluso para un Odinson”.

Pero solo porque Thor, Iron Man, Captain America, Groot y varios X-Men no vayan a recordar su loco salto mortal hacia un mundo de alguna manera más peculiar que la Tierra-616 no significa que mi cerebro no esté permanentemente devastado por tratar de comprenderlo.