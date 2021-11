Una de las muchas, muchas cosas que hacen que el éxito El Juego del Calamar de Netflix sea tan atractivo es lo real que se siente. Es un poco fantástico, sin duda, pero la gran idea de que las personas pueden desesperarse tanto en sus vidas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por dinero siempre suena cierta. Además, esta gente no está compitiendo en algún tipo de competencia de ciencia ficción tipo Running Man-Hunger Games. Están compitiendo en juegos para niños simples y comprensibles. Juegos que, como espectador, recuerdas de inmediato haber jugado o puedes imaginar instantáneamente cómo jugarías, porque las reglas son muy simples.



Sin embargo, fue mucho menos simple llevar estos juegos a la pantalla. Un video publicado por Hyungrok Kim, un supervisor de CG en el programa de Gulliver Studios, muestra cuánto CGI se utilizó para darle vida a la serie. Y aunque parte de esto es bastante obvio, es probable que otros momentos te dejen con la mandíbula en el suelo. Échale un vistazo.



Bien, obviamente el juego de las baldosas de cristal no era 100% real. Lo mismo para la rata en el túnel y la enorme sala en la que los jugadores jugaban a tira y afloja. Pero me sorprendió la cantidad de extensión del escenario que se utilizó en las escaleras color pastel y en las áreas de “luz roja, luz verde”. Además, aunque obviamente sabías que todo ese dinero no era real, es un poco sorprendente que todo el mundo también fuera falso. En general, el CG se integró maravillosamente en la serie para tomar esta idea simple, fuerte e innegablemente cautivadora y presentarla de una manera mucho más épica. Y, realmente, ahí es cuando el CGI está en su mejor momento: cuando no puedes saber qué es real y qué no.



Si por alguna razón eres como yo y no te dejaste llevar de inmediato por el bombo de El Juego del Calamar, bueno, ¿por qué sigues leyendo? Vete a Netflix y hazlo ahora. Una vez que empecé, terminé toda la serie en 24 horas. Es absolutamente fantástica.