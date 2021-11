Vissles asegura que su nuevo LP85 es el teclado mecánico óptico Bluetooth más fino nunca fabricado. No estoy seguro de si es cierto, pero a medida que escribo estas líneas con él sí puedo asegurar dos cosas: Es una absoluta preciosidad, y uno de los teclados mecánicos más satisfactorios que he usado.



Advertisement

Comencemos por un rapidísimo repaso a sus características. El Visless LP85 es un teclado mecánico tenkeyless tamaño 75% construido sobre un chasis de aluminio de color gris oscuro con las teclas negras. Desde el punto de vista de diseño pasaría perfectamente por un producto Apple. Es una preciosidad y también está construido con mimo. La distribución de teclas es ANSI estadounidense de 85 teclas. De momento no hay versiones ISO en otros idiomas, lo que significa que tendrás que sobrevivir con la tecla ñ en la del punto y coma, y algún otro símbolo tipográfico fuera de su sitio, algo a lo que los usuarios de teclados mecánicos de habla hispana estamos desgraciadamente acostumbrados.

Vissles LP85 Vissles LP85 ¿Qué es? Un teclado mecánico inalámbrico RGB con el tamaño y formato de un Magic Keyboard. Precio 99 dólares (86€) en Kickstarter Nos gusta Lo satisfactorio que es de usar. El sonido de las teclas y la rapidez de respuesta. No nos gusta Obliga a memorizar demasiadas macros. No hay versióno ISO en español.

Físicamente, el LP85 es igual de ancho que el Magic Keyboard de Apple (la versión Tenkeyless con Touch ID), pero un poco más largo, y más alto, aunque probablemente no aprecies la diferencia porque el teclado de Apple mide 9mm de grosor, y este mide 12. En tan limitado espacio, Visless ha logrado el milagro de integrar unas teclas mecánicas que son una gloria de usar. Los switches, ópticos y con un actuador en forma de X, son táctiles y tipo clicky. En otras palabras, hacen un sonoro clic al pulsarlos.



G/O Media may get a commission Black Friday Deals 2021: What To Expect and What’s on Sale Now Show the supply chain who's boss

Get a head start on your holiday shopping at Amazon, Target, Best Buy, and more. Shop Early Black Friday Deals

Quisiera detenerme un rato en describir cómo funcionan estos nuevos switches llamados Vissles X-Optical, porque son precisamente la gracia de este teclado. Los switches son ópticos, lo que significa que el actuador no es un contacto eléctrico metálico sino un haz de luz. Esto proporciona al teclado más precisión en el clic y una respuesta más rápida, pero la velocidad de un teclado no solo depende de la calidad del actuador, sino de los dedos del usuario y de la distancia de desplazamiento de cada tecla.



La distancia total de desplazamiento vertical de las teclas en el LP85 es de 2,5mm, lo que proporciona una agradable sensación física al pulsarlas. Sin embargo, la distancia de actuación (la que hace que el switch se active y la letra que queríamos escribir aparezca en pantalla) es de solo 1,2mm. El punto en el que el switch hace clic también está a esa altura y suena alto y claro. Digamos que, si vamos apretando una tecla muy lentamente, primero escucharemos un pequeño “clic” (que significa que el switch se ha activado y la tecla ha hecho su función) seguido de un pequeño recorrido adicional y un segundo “clic” cuando la tecla llega hasta el fondo y choca contra la base del teclado. Si escribimos a una velocidad normal el segundo clic se mezcla con el primero, como un eco.

Advertisement

Esta posición de la distancia de actuación respecto al recorrido total de la tecla tiene varias ventajas. La primera es que, para cuando hemos llegado al fondo de una tecla, el actuador hace rato que ha funcionado. Si eres de los que gustan de teclear con fuerza es sencillamente imposible que te dejes una letra sin pulsar al escribir. La segunda consecuencia es que, una vez te acostumbras a usar el teclado, descubres que no es necesaria tanta fuerza para pulsar las teclas y que puedes escribir apenas rozándolas. El primer clic que te informa de si las has pulsado sigue ahí, alto y claro, por lo que seguimos teniendo un feedback auditivo de si las teclas se han pulsado o no.

El Vissles LP85 (abajo) junto al anterior modelo de la compañía, de teclas intercambiables, el V84. El LP85 junto a un Logitech MX Keys. Finalmente el LP85 junto a mi teclado mecánico habitual, un Wooting One. Como se aprecia en la imagen, el LP85 parece una miniatura comparado con un teclado mecánico de tamaño estándar. 1 / 4

Advertisement

Se que todo esto suena un poco a loco de los teclados mecánicos (lo soy), pero es que el resultado es sencillamente fantástico. El Visless LP85 no solo es un teclado mecánico imposiblemente delgado. Además, sus teclas tienen un recorrido muy satisfactorio, y la distancia de actuación es tan corta que, en cuanto te acostumbras a usarlo, tus dedos vuelan de tecla en tecla. Es uno de los teclados más rápidos que he usado, si no el más rápido.



A nivel de conexiones, el Visless LP85 tiene dos modos de funcionamiento: Bluetooth o cable (USB-C a USB). Para alternar entre uno u otro solo tenemos que pulsar un switch en el lateral superior. En modo Bluetooth, el teclado también es capaz de conectarse a tres dispositivos simultáneamente. Para alternar entre ellos solo hay que pulsar las teclas Fn + Q, W o E. Un rápido flash blanco en todas las teclas nos informa si la conexión se ha realizado con éxito.

Advertisement

Hablando de retroiluminación, el Visless LP85 tiene luz RGB independiente para cada tecla, como no podía ser menos en un teclado mecánico que aspira también a ser un periférico de gaming (El teclado tiene N-Key Rollover y 0,2 milisegundos de tiempo de respuesta, que son otras dos cosas que un games de pro exigirá). Por defecto, el teclado sale de su caja en modo “autos de choque a las 10 de la noche” Siento la comparación, pero no soy fan de los colorines, y los PC con toda la iluminación RGB a tope de extravagancia multicolor no hacen que vea a su propietario como un aguerrido héroe de la PC Master Race. Más bien hacen que suene este temazo de Los Desgraciaos en mi cabeza.



Advertisement

Si las lucecitas de colorines te hacen enarcar una ceja como a mi, te alegrará saber que puedes cambiar el modo de iluminación (entre 19 disponibles), su velocidad y el nivel de brillo pulsando Fn y las teclas de dirección. La mejor opción, sin embargo, es instalar la aplicación que Visless tiene en su página web, que permite personalizar la retroiluminación de cada tecla de forma independiente. La app también sirve para crear perfiles, macros, modificar la función de las teclas, o para activar un modo gaming en el que podemos bloquear algunas teclas específicas. La aplicación se creó para el anterior teclado del fabricante, el V84, y no todas las funciones están disponibles aún, pero Visles solucionará esto con un parche en los próximos meses.

1 / 4

Advertisement

Otro detalle muy bueno es que el mismo teclado sirve para MacOS o para Windows. Para alternar entre una u otra configuración solo hay que pulsar las teclas Fn+s. Si a estas alturas crees que el Visless tiene demasiadas funciones que se activan mediante combinaciones de teclas no estás solo. El manual hace un buen trabajo informándote de cuales son las combinaciones de teclas para cada cosa, pero tendrás que hacer el esfuerzo de memorizarlas. Quizá no hubiera estado mal añadir unos pequeños iconos de recordatorio en las teclas implicadas.



Una incógnita del Vissles LP85 es su autonomía en modo Bluetooth. El teclado lleva dentro una batería de 2.000 mAh, que parece más de lo que necesitaría un dispositivo de estas características. Sin embargo, su retroiluminación es realmente potente (se puede ajustar) y el fabricante no detalla la autonomía exacta. En los días que llevo probándolo aún no lo he tenido que cargar, pero me temo que eso es todo lo que puedo decir al respecto por ahora.

Advertisement

En resumen

Advertisement

El Vissles LP85 es un teclado mecánico increíblemente cómodo y rápido de usar. Su construcción sobre base de aluminio es fantástica, y su diseño minimalista hará especialmente felices a los fans de Apple. Tan solo le falta algún botón dedicado a ciertas funciones como la conectividad Bluetooth para no tener que memorizar tanta macro. Si tuviera versión en español ISO sería simplemente perfecto.

El Visless LP85 está financiándose en Kickstarter, donde ya ha conseguido con creces su objetivo. Cuesta 99 dólares (86 euros al cambio) y llegará a los participantes de la campaña en febrero. Más adelante, y al igual que ya pasó con el anterior teclado de la compañía, el V84, saldrá a la venta en la web de Vissles a un precio de 139 dólares.