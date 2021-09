By

Puede que Vivo no sea una marca de móviles tan conocida como Samsung, Xiaomi o Oneplus, pero desde luego no será porque no esté esforzándose a lo bestia en sus dispositivos. El último en llegar es el Vivo X70 Pro+, y solo por sus cámaras ya quiero probarlo.



Vaya por delante que fue precisamente un Vivo el teléfono que más me sorprendió en 2020 y lo hizo precisamente por su grupo de cámaras. el X51 5G tenía la enorme cámara principal estabilizada mediante gimbal, algo poco común en el mundo de los móviles, pero que marcaba una diferencia brutal, sobre todo en grabación de vídeo.

El X70 Pro+ sube aún más la apuesta con un sistema de cámaras que, para empezar, lleva lentes firmadas por Karl Zeiss en todas las cámaras, lo cual ya me parece un exceso. Por si fuera poco, todas las cámaras cuentan con estabilización óptica OIS. La principal, por supuesto, mantiene el gimbal que ya es marca de la casa y añade grabación de vídeo 8K.

La cámara principal es una 48Mpx f2.2 ultrawide, le sigue una gran angular de 50Mpx f1.57 con sensor Samsung GN1, una cámara para retratos de 12Mpx f1.6 con sensor Sony IMX663, y finalmente una ultrazoom 8Mpx f3.4 con zoom tipo periscopio de 5 aumentos sin pérdida de calidad. Si esto no es capaz de sacar buenas fotos, no se qué puede serlo.

Cámaras aparte, el Vivo X70 Pro+ mantiene el mismo nivel de excesos en el resto de sus especificaciones. Cuenta con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas y 3200 x 1400 píxels sobre panel 120Hz con soporte táctil de 300Hz. También lleva procesador Snapdragon 888+, batería de 4.500mAh con carga rápida de 55W y es resistente al agua. En China, que es el primer país en el que sale a la venta, lleva procesador Samsung Exynos 1080.

La mala noticia, por supuesto, es que no se sabe cuando llegará a Europa o a otros países. Aparte de China, los primeros en recibirlo serán los países del continente asiático y Emiratos Árabes. [vía Engadget]