Un y out uber llamado Jirard Khalil, más conocido como The Completionist ha hecho honor a su apodo comprando todos y cada uno de los juegos que Nintendo tiene a la venta en su tienda online para las consolas WiiU y 3DS. El proceso no ha sido en absoluto fácil.



Khalil anunció su hazaña esta semana, pero en realidad comenzó a comprar los juegos de la eShop hace casi un año. En total ha pasado 328 días comprando juegos y se ha gastado la friolera de 22.791 dólares. El proceso (descrito en el vídeo bajo estas líneas) no ha sido fácil. La propia eShop tiene límites al dinero que puedes gastar en una sola compra, y muchos de los juegos desaparecen de la tienda con el tiempo. En agosto del año pasado, Nintendo anunció la caducidad de sus códigos de descarga, lo que puso a The Completionist y a sus amigos en el brete de tener que descargar una gran cantidad de juegos que había comprado, pero aún no descargado. La meta definitiva era comprar y descargar todo antes de que la eShop para la WiiU y la 3DS cierre definitivamente a finales de este mes de marzo.

I bought EVERY Nintendo Wii U & 3DS game before the Nintendo eShop closes

En total han comprado 866 juegos de WiiU y 1.547 juegos para Nintendo 3DS que ocupan 1,2 TB y 267GB de espacio en disco respectivamente. Hablamos de 2.136.689 bloques de memoria en la mítica consola portátil.

Khalil ha tenido que comprar 460 eShop Cards para poder terminar el proceso. Su intención no es atesorar los juegos en su casa, sino donarlos a la Fundación de Historia del Videojuego para su preservación. El problema es que donar los juegos descargados a la fundación no es un asunto sencillo y se enfrenta a no pocos inconvenientes legales.