Los empleados de SpaceX recibieron un correo electrónico de pesadilla de su CEO Elon Musk durante este fin de semana festivo. Musk les advertía de una crisis en ciernes derivada de la producción de su motor Raptor que, si no se resolvía , podría resultar en la quiebra de la compañía. El correo electrónico, obtenido por SpaceExplored, CNBC y The Verge, instaba a los empleados a trabajar durante el fin de semana en un intento desesperado por aumentar la producción del motor destinado a impulsar su vehículo de lanzamiento de próxima generación, la nave Starship .

“Desafortunadamente, la crisis de producción del Raptor es mucho peor de lo que parecía hace unas semanas”, escribió Musk. “A medida que profundizamos en los problemas posteriores a la salida del gerente anterior , resultan ser mucho lamentablemente más graves de lo que se informó. No hay forma de endulzar esto” .

SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Gizmodo, pero Musk publicó un tuit sobre el tema el martes por la tarde.

“La magnitud del programa Starship no es muy reconocida ”, tuiteó Musk. “Está diseñada para extender la vida a Marte (y la Luna ), lo que requiere ~ 1000 veces más carga útil para orbitar que todos los cohetes terrestres actuales combinados”. Aunque Musk no confirmó ni negó la veracidad del correo electrónico, habló sobre su contenido y dijo que, si bien creía que la bancarrota es improbable , no es imposible. El empresario aparentemente citó al fundador y ex director ejecutivo de Intel, Andrew Grove, y escribió “solo los paranoicos sobreviven” .

En su correo electrónico, Musk aconsejó a los trabajadores que acortaran su fin de semana festivo y pidió que “todos se pusieran manos a la obra para recuperarse de lo que, francamente, es un desastre”. Resumiendo el problema, Musk advirtió que la compañía podría enfrentarse a la bancarrota si no hacía que la Starship volara una vez cada dos semanas en 2022. Si todo esto te resulta familiar, es porque Musk ha hablado públicamente anteriormente sobre los momentos en los que tanto SpaceX como Tesla estuvieron al borde de la quiebra en sus primeros años. Más recientemente, Musk afirmó que Tesla estuvo a “un dígito” de la bancarrota en 2018.

El motor Raptor es un componente crítico de Starship, que SpaceX espera que algún día transporte carga y personas a la Luna y Marte. La capacidad de Starship para cumplir con estos ambiciosos objetivos es fundamental para el éxito a largo plazo de SpaceX, que se basa en la promesa de Elon Musk de exploración humana multi-planetaria. Según el correo electrónico de Musk, Starship también desempeñará un papel fundamental en el lanzamiento de los satélites Starlink de próxima generación .

El angustioso correo electrónico de Musk sigue a un tweet a principios de este mes en el que el CEO admitió que el Raptor 2 necesitaría una “revisión completa del diseño” para hacer posible la vida en varios planetas. No mucho después de eso, dos vicepresidentes de SpaceX dejaron abruptamente la compañía según CNBC. Uno de esos ejecutivos, Will Heltsley, que había estado en la empresa desde 2009, estuvo trabajando en el proyecto Raptor pero fue retirado por la falta de progresa .

La alarmante noticia llega cerca del final de lo que ha sido un año estelar para SpaceX. En 11 meses, SpaceX logró lanzar 25 misiones exitosas del Falcon 9, envió una docena de astronautas al espacio y trazó una hoja de ruta para la comercialización de su servicio de Internet por satélite Starlink.

Puedes leer el correo electrónico completo en The Verge.