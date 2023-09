X, anteriormente llamado Twitter, desactivó su función de desinformación en la plataforma, eliminando efectivamente la opción para que los usuarios reporten información electoral falsa, organización de investigación Reset.Tech Australia reportado El miércoles. La empresa ha sido criticada recientemente por ascender como la plataforma número uno para difundir odio en línea y mayores niveles de desinformación.En 2022, X introdujo la opción para los usuarios de reportar información engañosa o desinformación en la aplicación, sin embargo, esa opción ahora desapareció. Cuándo Si eligen denunciar una publicación o página, el menú desplegable muestra que pueden denunciar spam, suicidio o autolesiones, identidades engañosas, información material, y incitación violenta o del odio, entre otros.

“Sería útil comprender por qué X aparentemente ha retrocedido en sus compromisos de mitigar el tipo de información errónea grave que se ha traducido en una inestabilidad política real en Estados Unidos, especialmente en vísperas del ‘año excelente’de elecciones a globalmente», Alice Dawkins, directora ejecutiva de Reset, contó Reuters .

Reset informó que X eliminó la categoría “política” la semana pasada de todas las jurisdicciones excepto la Unión Europea, donde la Ley de Servicios Digitales (DSA)

evita que las redes sociales muestren información errónea en sus plataformas. Reset expresó su preocupación porque la empresa eliminó la opción de reportar información errónea electoral solo unas semanas antes de que el país vote sobre un “referéndum importante” para agregar una voz indígena al parlamento de Australia, en un carta abierta a Angus Keene, director general de Australia y Nueva Zelanda y ex director de ventas de X.En la carta, Reset le dijo a Keene que la nueva política de X que elimina la opción de reportar información errónea viola el Código de Prácticas Australiano sobre Desinformación y Desinformación, que requiere plataformas de redes sociales que permitan a los usuarios “informar de contenido o comportamientos a los Signatarios que violan sus políticas ... a través de medios disponibles públicamente y herramientas de información accesibles».En 2021, X, entonces-

Twitter anunció que estaba agregando la opción para reportar información errónea

escribiendo en un correo en X, “... Algunas personas en EE.UU., Corea del Sur y Australia encontrarán la opción de marcar un tweet como “ Es confuso» después de hacer clic en Reportar Tweet». Desde Musk se hizo cargo de X en octubre El año pasado, se le acusó de permitir que floreciera la desinformación, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, dijo en

comentarios preparados el martes que “se descubrió que los actores de la desinformación tienen significativamente más seguidores… y tienden a haberse unido a la plataforma más recientemente que los no usuarios de desinformación”. La UE confirmó en abril que X era una de las 19 plataformas más estrictamente reguladas bajo la DSA, pero un mes Más tarde, Musk eliminó X del Código de Prácticas sobre Desinformación de la UE. La salida se produjo después de que los legisladores de la UE le advirtieran que la plataforma fue responsable de impulsar la propaganda del Kremlin para la guerra de Ucrania.

En junio, la comisionada Julie Inman Grant dijo cnn ella envió a X un aviso legal presionando a la empresa para explicar las quejas que recibió sobre el odio en línea y la desinformación en la plataforma. “Nosotros Necesitamos rendición de cuentas por parte de estas plataformas y acción para proteger a sus usuarios, y no se puede tener rendición de cuentas sin transparencia y eso es lo que dicen los avisos legales. estos están diseñados para lograrlo”, le dijo al medio.

