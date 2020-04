Elon Musk ha pasado las últimas 24 horas dando información errónea sobre el coronavirus

Imagen : Getty

El multimillonario Elon Musk, el tipo inteligente más tonto de Estados Unidos, se pasó la noche tuiteando sobre cómo Estados Unidos necesita “reabrir” su economía, a pesar de las anteriores predicciones fallidas de Musk sobre la trayectoria de la crisis del coronavirus. Hace un mes, Musk insistió en que los nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos estarían “cerca de cero” para finales de abril. Bueno, es finales de abril, y el país aún informa de más de 20.000 casos nuevos por día, según el CDC.



“FREE AMERICA NOW”, tuiteó Musk durante la noche después de enviar artículos de noticias sobre planes para relajar las restricciones de distanciamiento social en varias partes de EE. UU., el país con el mayor número de muertes por coronavirus en el mundo con diferencia.



“¡Devuélvanle a la gente su libertad!” Musk escribió en otro tuit relacionado con un artículo de opinión del Wall Street Journal del millonario T.J. Rodgers El libertario de 72 años sostuvo las reglas de encierro relajado de Suecia como un éxito relativo porque “las personas mayores en hogares de ancianos representaron la mitad de las muertes de Suecia”.



“Bravo Texas!” exclamó Musk en otro tuit durante la noche sobre cómo Texas planea reabrir restaurantes, centros comerciales y cines el viernes. Texas ha visto al menos 690 muertes por coronavirus, aunque los expertos creen que el número real es mucho mayor.



Musk también estuvo de acuerdo con un teórico de la conspiración pro Trump de la noche a la mañana que tuiteó: “Lo más aterrador de esta pandemia no es el virus en sí mismo, es ver a los estadounidenses tan fácilmente inclinarse y renunciar a su sangre comprando la libertad a los políticos corruptos que les prometen seguridad”. Musk simplemente respondió: “Cierto”.



Estados Unidos ha identificado al menos 1.012.583 casos de covid-19 y 58.355 muertes hasta el miércoles por la mañana, según el rastreador de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Y se espera que esos números aumenten si las restricciones de distanciamiento social denunciadas por Musk se levantan demasiado pronto, según las últimas proyecciones del CDC. Pero en los últimos meses, Musk ha demostrado que no es el tipo del que quieres recibir consejos durante esta pandemia mundial.



El 19 de marzo, Musk predijo que habría “cerca de cero nuevos casos” en Estados Unidos “a finales de abril”. Hoy es 28 de abril, y aunque los nuevos casos en un puñado de regiones aparentemente se han estancado, todavía hay casi 2.000 muertes por día y decenas de miles de casos nuevos reportados diariamente en todo el país.

Actualmente, EE. UU. tiene el mayor número de casos en el mundo, con más de un millón confirmado, y el presidente Donald Trump insiste en que la única razón es porque el país está probando más que nadie, lo cual no es exactamente cierto. De hecho, Estados Unidos está haciendo el mayor número de pruebas en este momento, pero en relación con el tamaño de la población, está a la zaga de otros países como Italia.

Musk es un tipo relativamente inteligente. Pero el hecho de que sea dueño de una compañía de cohetes no significa que comprenda qué es lo mejor para la salud pública. Desde ese punto de vista, Musk es el “tipo inteligente” más tonto que conocemos. Musk no tiene miedo de mostrar su ignorancia sobre este tema, a veces rayando en el trutherismo en sus sugerentes tuits sobre la pandemia.



La fábrica de Tesla de Musk en Fremont, California, también ha estado en las noticias últimamente, ya que las preguntas sobre si debería reabrir parecen cambiar a diario. El Área de la Bahía de San Francisco, que incluye Fremont, tiene una orden de confinamiento que vence el 4 de mayo, suponiendo que no se extienda. Musk ha estado impaciente por reabrir la planta y todavía no está claro si eso sucederá la próxima semana.

Imagen : Getty

El empresario de 48 años se mostró escéptico, si podemos llamarlo así, de la pandemia de coronavirus desde el principio. El 6 de marzo, Musk tuiteó “El pánico al coronavirus es estúpido” y el 19 de marzo, tuiteó “los niños son esencialmente inmunes” a la enfermedad, algo que objetivamente no es cierto. De hecho, la hija de 5 meses de un bombero de la ciudad de Nueva York murió el pasado fin de semana del nuevo coronavirus.



En caso de que no estuviera claro, Elon Musk no se ofrece como voluntario para morir por la economía. Él está ofreciendo voluntariamente a sus trabajadores y a sus hijos para que actúen como conejillos de indias para una enfermedad de la que todavía sabemos muy poco. El CDC acaba de agregar seis nuevos síntomas de coronavirus para diagnosticar la enfermedad, y estamos aprendiendo que la mayoría de los pacientes que requirieron hospitalización en Nueva York no han tenido fiebre. Eso es contrario a todo lo que creíamos saber sobre el virus hace solo un par de meses. De hecho, no podrías hacerte una prueba de covid-19 en EE. UU. sin fiebre y no está claro que incluso puedas hacerte una hoy si no registras una temperatura corporal alta.



Mientras Musk tenga una cuenta de Twitter, continuará arrojando sus pensamientos y desinformando al mundo en medio de la noche. Y dado un reciente fallo judicial a su favor, esperemos que no empiece a llamar pedófilo a nadie con el virus. Es realmente lo mejor que podemos esperar en estos días.