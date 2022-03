By

Elden Ring, al igual que todos los juegos creados por FROM Software, puede ser bastante retorcido a la hora de proporcionar información importante al jugador. Pongamos, por ejemplo, que acabas de descubrir un extraño icono con una flecha bajo tus barras de salud, magia y vigor ... Te explicaré ese icono con una pregunta: ¿ Has abrazado a alguna extraña últimamente?

Cuando alcanzas un determinado punto dentro del juego (ocurre seguro cuando acabas con el primer boss de la historia : Margit el profeta caído, pero en algunos casos puede sucederte antes) serás invitado a la fortaleza de la mesa redonda. Se trata de un área con no pocos puntos interesantes como mercaderes y un armero para mejorar tus armaduras. El personaje más interesante de esa zona es una mujer llamada Fia, a la que ya conocemos del tráiler como la compañera del lecho de muerte.

Al principio no parece que Fia tenga mucha utilidad. Se ofrece a abrazarte, un cálido gesto bastante raro en los juegos tipo Souls. Al hacerlo, te proporciona un objeto llamado Bendición de Baldachin que incrementa tu postura a costa de algo de energía mágica. La escena parece no ir más lejos, pero hasta los abrazos tienen un coste.

¿Recuerdas la conversación con Fia en la que te dice que compartirá algo de tu vigor a cambio de su abrazo? Pues no es una pieza vacía de diálogo. Su abrazo literalmente reduce tus puntos de golpe máximos en un 5%, un problemilla que aparece reflejado con el icono rojo de la flecha arriba mencionado. No es que sea mucho, pero probablemente eches de menos ese 5% en la próxima lucha con un jefazo cuando este entre en su segunda fase de tundirte el lomo.

Por fortuna, recuperar ese 5% perdido es tan sencillo como usar la bendición de Baldachin que acaba de darte y está en tu inventario. ¿Es esa especie de enfermedad de transmisión sexual de Fia alguna clave más siniestra en la campaña de Elden Ring? Es difícil saberlo. Más de una década de experiencia en juegos de From Software me dice que no puedes fiarte de absolutamente ningún personaje en esos juegos. Usar una agradable oferta de cariño como parte de un oscuro giro de guio n desde luego parece digno de Elden Ring.