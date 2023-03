Que Elden Ring es complicado para muchos jugadores ya se intuía, pero ahora tenemos la confirmación tras la publicación por parte de Bandai Namco de una infografía que celebra el primer aniversario del juego de FromSoftware. Una espectacular tabla donde se muestran las estadísticas acumuladas de los jugadores de todo el mundo.

De alguna forma, esta infografía también viene a decirte a ti jugador, que has muerto innumerable número de veces de las formas más variadas y sonrojantes, que no estás solo ni mucho menos, y que, literalmente, millones de personas han estado en la misma situación.

Por supuesto, hay nombres propios, y por encima de todos, uno: Malenia, ese jefe final, el más letal de todos, que ha convertido las partidas de miles de jugadores en tensión, estrés y ganas de tirar la consola por la ventana en más de una ocasión.

Advertisement

Según explican en Bandai Namco sobre la infografía :



Para celebrar el primer aniversario de ELDEN RING y los millones de fanáticos de todo el mundo que exploran Lands Between, ¡hemos recopilado algunas estadísticas de juego interesantes y divertidas para ti! Esta infografía destaca estadísticas sobre muchos de los juegos más icónicos y desafiantes de ELDEN RING. Es evidente por las estadísticas que ELDEN RING no es para los débiles de corazón, es un juego difícil y desafiante, pero para aquellos que perseveran y perfeccionan su oficio, ¡entienden que la victoria es la venganza más dulce, que sus cicatrices de batalla son orgullo, ¡larga vida a los Elden Lords!

G/O Media may get a commission 24 hour deals Discover Samsung - Daily Deal Discover Samsung!

Each day this week, Samsung highlights their bestsellers with 24-hour deals and four-hour flash sales. Buy at Samsung Advertisement

Los datos indican que hay alrededor de 5.900 millones de intentos contra los jefes del juego, y más de nueve mil millones de muertes totales (no tiene por qué ser solo contra jefes) . Malenia fue el jefe con más intentos, con 329 millones, seguido de Margit, Fell Omen y Limgrave Tree Sentinel.



Advertisement

La infografía muestra que los enemigos y los NPC fueron responsables del 69 por ciento de las muertes , y que las caídas representaron el 14 por ciento. También se detalla el aspecto multijugador de Elden Ring. Se registraron más de mil millones de convocatorias, con el 88 por ciento en cooperativa.



Más datos. Los mejores hechizos lanzados fueron Rock Sling, Crystal Torrent, Glintstone Pebble, Greatblade Phalanx y Rotten Breath, y los encantamientos más adquiridos fueron Blessing of the Erdtree, Bestial Sling, Golden Vow, The Flame of Frenzy y Bestial Vitality.



Advertisement

Dicho todo esto y viendo las apabullantes cifras con las que se mueve Elden Ring, no es de extrañar su éxito y los numerosos premios que se ha llevado en el sector. De ahí que la esperadísima expansión confirmada, Shadow of the Erdtree, sea una noticia tremendamente emocionante para la legión de fans. Esperemos que los nuevos jefes finales sean un poco más amigables.

Por cierto, quizás no lo sabías, pero Elden Ring tiene un modo fácil.