Es oficial: la NASA vuelve a Venus

Una ilustración de cómo podría verse la mortal superficie de Venus para VERITAS Imagen : NASA/JPL-Caltech/Peter Rubin

La NASA anunció el miércoles dos misiones que visitarán Venus a finales de esta década , la primera exploración directa del planeta más caliente del sistema solar desde 1994 . Una nave espacial planea orbitar Venus, mapeándola y estudiándola desde arriba, mientras que la otra intentará aterrizar en la superficie, tomando muestras de la atmósfera del planeta a medida que desciende para comprender su composición química. Las misiones son las últimas del Programa Discovery de la NASA , que es esencialmente una incubadora interna para misiones científicas planetarias.



“Estas dos misiones hermanas tienen como objetivo comprender cómo Venus se convirtió en un mundo infernal capaz de derretir el plomo en su superficie”, dijo hoy el administrador de la NASA Bill Nelson en una conferencia de prensa. “Ofrecerán a toda la comunidad científica la oportunidad de investigar un planeta en el que no hemos estado en más de 30 años”.



DAVINCI+ es la abreviatura de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases , Chemistry, and Imaging Plus, y VERITAS , además de ser “verdad” en latín, es la abreviatura de Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy . DAVINCI + sondeará la atmósfera del planeta para comprender su química, mientras que el objetivo principal de VERITAS será entender cómo Venus evolucionó hasta convertirse en un infierno, con temperaturas superficiales de casi 500 ºC y una atmósfera tan pesada que te aplastaría. Aunque la rueda de prensa no menciona ninguna caza de organismos extraterrestre , la NASA mencionó previamente la tentadora posibilidad de que haya vida microbiana flotando en la atmósfera de Venus, y un controvertido hallazgo el año pasado sugirió que allí podría estar presente un gas asociado con la vida . Como informó The New York Times, el estudio llevó al entonces administrador Jim Brindenstine a decir “es hora de priorizar Venus”. Y ahora, la NASA lo ha hecho.

Estas misiones superaron a otras dos propuestas: Trident e Io Volcanic Observer, que propusieron hacer un sobrevuelo en la luna más grande de Neptuno y realizar 10 sobrevuelos en la luna Io de Júpiter, respectivamente, como informó anteriormente Gizmodo. DAVINCI + y VERITAS se sumarán en el futuro al programa Discovery , que actualmente incluye las misiones Lucy y Psyche para explorar asteroides troyanos cerca de Júpiter y un asteroide rico en metales que orbita más allá de Marte . Un comunicado de prensa de la NASA publicado junto con el anuncio televisado de la agencia programaba el lanzamiento de las dos sondas para algún momento entre 2028 y 2030. Las dos misiones del Programa Discovery actualmente activas son el Lunar Reconnaissance Orbiter y el el módulo de InSight en Marte.



Una imagen de Venus tomada por Mariner 10 en 1974 (izquierda) y una versión mejorada recientemente de la misma imagen (derecha) Imagen : NASA/JPL-Caltech

Anteriormente, las misiones soviéticas Venera observaron y aterrizaron en Venus entre 1961 y 1983 , y las sondas Pioneer de la NASA hicieron el viaje en 1978. Una sonda sobrevivió a la entrada atmosférica y envió datos a la Tierra durante más de una hora antes de morir . La incursión más reciente de la NASA alrededor de Venus fue la misión Magellan lanzada en 1989, que se sumergió en la atmósfera de Venus en su resplandor final de gloria en 1994.



Nuestro sistema solar no ofrece escasez de lugares fascinantes para explorar, pero la decisión de la NASA de invertir en Venus, un mundo ardiente y húmedo que podría verse como el inverso del páramo frío y seco de Marte, subraya su compromiso por comprender mejor cómo la Tierra se convirtió un oasis de vida, mientras que sus socios planetarios más cercanos (hasta donde sabemos) no lo hicieron.



“Continuaremos ampliando los límites de la exploración espacial a través de misiones científicas”, dijo Nelson. “Haremos todo esto y más, porque eso es lo que hace la NASA y nadie lo hace mejor”.