By

By

Una investigación preliminar reciente de la India puede ofrecer más buenas noticias para las personas que han recibido vacunas contra el covid-19, incluso frente a la variante Delta más virulenta. El estudio encontró que las personas completamente vacunadas que terminaron hospitalizadas (en sí mismo un riesgo poco común entre los vacunados) tenían menos probabilidades de enfermarse y morir que las que no estaban vacunadas y estaban en el hospital. Sin embargo, las personas parcialmente vacunadas parecían tener un riesgo similar de enfermedad grave y muerte que las no vacunadas una vez hospitalizadas.

Advertisement

El estudio es una preimpresión publicada el mes pasado en el sitio web medRxiv. Los investigadores observaron los resultados clínicos de más de 1.000 pacientes hospitalizados en la ciudad de Hyderabad, India, documentados entre el 24 de abril y el 31 de mayo de este año. Los investigadores aseguran que más del 90% de los casos involucraron la variante Delta del coronavirus, según los datos de secuenciación genética.

Dos de las vacunas covid-19 más utilizadas en India son la vacuna Covishield (la versión india de la vacuna Oxford/AstraZeneca basada en adenovirus) y la vacuna Covaxin, una vacuna desarrollada localmente en India que utiliza el coronavirus muerto como forma de entrenamiento del sistema inmune. Se cree que ambas vacunas brindan una protección decente contra cualquier nivel de la enfermedad (más del 65% de Delta) y una protección muy alta (más del 90%) contra enfermedades graves, al igual que todas las vacunas covid-19 disponibles: muy alta, pero no perfecta.

En el estudio, hubo alrededor de 500 pacientes hospitalizados vacunados con la vacuna Covishield o Covaxin, que requieren dos dosis para una efectividad total. Sin embargo, a pesar de su hospitalización, los que estaban completamente vacunados estaban mejor que los demás.

Tenían menos probabilidades de empeorar hasta el punto de una enfermedad grave, necesitar ventilación o morir que los no vacunados, a pesar de que el grupo vacunado era mayor en general y tenía niveles más altos de otros factores de riesgo, dijeron los investigadores. También tenían niveles más altos de anticuerpos neutralizantes, una parte clave de la respuesta inmune del cuerpo al coronavirus. En general, los investigadores encontraron que las personas completamente vacunadas tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de morir que las no vacunadas, con una tasa de mortalidad del 1,51% frente al 3,45% de estas últimas. Desafortunadamente, no se observó tal reducción en los parcialmente vacunados (la tasa de mortalidad para ellos fue del 3,35%).

G/O Media may get a commission

“Nuestros resultados demuestran que tanto COVISHIELD como COVAXIN son eficaces para prevenir la gravedad de la enfermedad y la mortalidad contra la variante Delta en pacientes hospitalizados completamente vacunados”, escribieron los investigadores.

Esta investigación es preliminar y aún no se ha sometido al proceso tradicional de revisión por pares. Además, los resultados son más relevantes para las personas que han recibido estas dos vacunas específicas. Pero otras vacunas en los Estados Unidos han demostrado una efectividad similar o mayor contra el covid-19, y se alinea con otros datos que surgen sobre los resultados de las personas vacunadas expuestas al coronavirus. Múltiples estudios han sugerido que las personas vacunadas pueden experimentar cargas virales similares a las de las no vacunadas si ocurre una infección irruptiva, pero algunos también han descubierto que las personas vacunadas eliminan la infección más rápidamente. Y las probabilidades de que se produzca una infección a gran escala parecen ser muy bajas en las personas completamente vacunadas, incluso en la variante Delta.

Advertisement

El riesgo de enfermedad grave y hospitalización es relativamente poco común para las personas vacunadas, pero si hay niveles de transmisión lo suficientemente altos en la comunidad, como está sucediendo actualmente en gran parte de los Estados Unidos y en otros territorios, entonces todavía puede haber muchas personas vacunadas que terminen hospitalizadas. Para estas desafortunadas víctimas, al menos hay razones para creer que la vacunación continuará brindándoles algún nivel de protección adicional.