Filed to:

Filed to: Inteligencia artificial

Imagen : Generated.photos

Anonymizer es una herramienta gratuita que genera rostros de personas parecidas a ti. Doppelgängers digitales cuyo inexistente rostro puedes usar como foto de perfil en redes sociales y foros de internet en los que prefieras conservar tu verdadera identidad.



Advertisement

Obra de Generated Media, Anonymizer es una Red Neuronal Generativa Adversaria (GAN) que ha sido entrenada con miles de fotos profesionales hechas en estudio.



Puedes cargar una foto tuya y descargar el resultado en formato png con fondo transparente o del color que prefieras. También puedes generar caras similares a la cara que has elegido, para seguir profundizando en la creación de clones. Simplemente asegúrate de que tu foto, la original, sea nítida, y de que salgas mirando al frente.

Advertisement

Anonymizer no conserva datos personales, ni añade marca de agua a las fotos. Puedes usar las imágenes resultantes (de 500 x 500 píxeles) donde quieras, siempre que no hagas un uso comercial de ellas. Aquí tienes algunos ejemplos de empresas reales que aprovechan el generador: animadores 3D, desarrolladores de videojuegos y diseñadores web que quieren que los usuarios vean avatares de gente con su mismo origen étnico, edad y género. El futuro da miedo, no te creas nada de lo que ves.