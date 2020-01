Esta línea del tiempo hace que ver The Witcher sea un poco más sencillo

The Witcher

Filed to:

Filed to: The Witcher

Imagen : Netflix

Se podrían decir muchas cosas sobre The Witcher. Sin embargo, una de las más contundentes que escuché al respecto es que comienza realmente confusa, sobre todo debido a la sorprendente decisión de dividir las líneas de tiempo durante los primeros episodios sin realmente indicarlo al público. Es el resultado de que este pasado, presente y futuro se vean un poco ... mezclados.



Si aún no has visto The Witcher, o simplemente necesitas alguna aclaración, la gente de TheWitcher.tv podría ser justo lo que estás buscando. Los expertos de witchin en este sitio de fans han reunido un cronograma detallado de los eventos de la serie que hacen que sea mucho más fácil poner todo en orden. Usando la caída de Cintra como el evento organizador, la línea de tiempo organiza eventos por personaje y fecha, junto con los principales eventos históricos del paisaje geopolítico del continente.



Advertisement

Hubiera sido bueno si esta información estuviera más claramente delineada en la propia serie en sí, pero para eso está el fandom: analizar la historia y convertirla en líneas de tiempo. Con la gran densidad de conocimientos que construye el mundo de The Witcher, es un servicio al que le damos la bienvenida.



The Witcher está disponible en Netflix. Escuché que Henry Cavill se da un buen baño.