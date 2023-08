La Mujer Maravilla de Gal Gadot regresará, según su propia actriz, Gal Gadot. La estrella de Batman v Superman y Justice League mencionó en una entrevista que los planes de una próxima película de Wonder Woman los ha escuchado directamente de James Gunn y Peter Safran, los jefes máximos de DC Studios y arquitectos de lo que será este universo cinematográfico en el futuro inmediato.

Gadot fue una pieza clave en el anterior “Universo extendido de DC”, habiendo aparecido en películas como Batman v. Superman: Dawn of Justice, y no en una sino en dos versiones de Justice League, además de haber tenido sus dos propias cintas: la exitosa Wonder Woman en 2017, y la no tan exitosa Wonder Woman 1984 de 2020. Ambas películas estuvieron a cargo de la directora Patty Jenkins, pero en diciembre de 2022 se dio a conocer que DC Studios había paralizado el desarrollo de Wonder Woman 3 para centrarse en sus planes para lo que será el nuevo universo cinematográfico de DC.

Sin embargo, esos planes parece que después de todo sí incluirán a la Wonder Woman de Gadot. En una entrevista con ComicBook.com la actriz dijo:

“Amo interpretar a Wonder Woman, es un personaje muy cercano para mí y querido en mi corazón. Según lo que escuché de James [Gunn] y Peter [Safran], vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”.

Sin duda Gal Gadot se ganó su lugar como Wonder Woman, pero aún así esto genera muchas preguntas. ¿Cómo explicarán (o justificarán) la existencia de la Wonder Woman del anterior “universo de DC” en el nuevo universo, ese en el que hay un nuevo Batman y un nuevo Superman? ¿Acaso será otra versión de Wonder Woman pero con el mismo rostro? Algo así ya vimos en The Flash, donde habían dos Barry Allen con el mismo aspecto, así que supongo podría ser una explicación. (En The Flash, casualmente, fue la última vez que vimos un cameo rápido de la Wonder Woman de Gadot).

Sea como sea, de confirmarse quiere decir que aunque Henry Cavill ya no será Superman, y Ben Affleck ya no será Batman, Gal Gadot sí continuará siendo Wonder Woman. El resto de los planes anunciados por Gunn acerca de Wonder Woman y sus historias es una serie que se desarrolla en Themys cira y cuenta un poco más sobre el origen y el pasado de las Amazonas.