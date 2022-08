By

Hay muchas expectativas por la nueva serie La casa del dragón (House of the Dragon) de HBO Max, y nadie está más preocupado que el propio George R.R. Martin. Aparentemente ha estado más activo en esta producción que en la serie original de Juego de Tronos, y fue particularmente insistente en tres detalles que, desafortunadamente, podrían no estar incluidos.

Según un reportaje de Insider, Martin quería “dragones coloridos, un énfasis en las armaduras brillantes y la incorporación del rey Jaehaerys Targaryen II”. Parece que Martin estaba realmente ansioso por drago nes de muchos c olores, y quería ver a estas bestias en todas las formas y tamaños. El deseo de verlos coloreados con m ás brillo es, en parte, práctico. Las personas que vean a los dragones en el cielo deberían “saber qué Targaryen está volando sobre ellos basándose simplemente en el color de las escamas del dragón”. No hemos visto mucho de los dragones hasta ahora, pero no creo que pronto tengamos uno color azul brillante. (Las armaduras brillantes , sin embargo, podría ser más fácil de obtener).

En cuanto a Jaehaerys, el abuelo de Daenerys Targaryen, David Benioff y D.B. Weiss lo dejaron fuera de la serie original cuando hubo una discusión sobre los reyes históricos del Westeros ficticio. Lo hicieron por “claridad”, pero era algo con lo que Martin no estaba de acuerdo.

La casa del dragón estará disponible mediante streaming en HBO Max a partir del 21 de agosto.