Te voy a estrangular

“Estaba siguiendo a un grupo de suricatas a pie en la reserva de caza Kalahari Trails, en Sudáfrica. La mayoría , incluidos los adultos, estaban de buen humor. Me dio una oportunidad única de capturar interacciones muy interesantes y dinámicas entre algunos miembros del grupo. En la foto que he seleccionado no hay agresión entre individuos, sino una interacción que nos recuerda a los humanos cuando uno de tus amigos bromea contigo y tú pretendes estrangularle y, en respuesta, abre la boca como un tonto. ”, dijo el fotógrafo Emmanuel Do Linh San.