Poner a una IA a ver 400.000 horas de películas de horror no parece, a simple vista, la mejor de las ideas, no vaya a ser que se le ocurran cosas . Contra todo pronóstico, las ideas que se le han ocurrido son bastante divertidas. El resultado se llama Mr Puzzles quiere que estés menos vivo, y es el primer corto de terror escrito por bots.



Obviamente la iniciativa tiene poco de científica. Se trata de un proyecto del canal de YouTube Netflix is a Joke, famoso por haber hecho ya un vídeo con la primera comedia romántica escrita por bots. En este caso, la IA hace un montón de referencias a clásicos del género empezando por el muñeco en bicicleta que protagoniza el título del corto, un guiño a SAW, pasando por una víctima que siempre tiene cuerpos y se llama JEnnifer (Jennifer’s Body) a frases tan gloriosas como “¿ Qué hago aquí? Debería estar en un campamento de verano sexy”, o “No me mates por favor, tengo varias familias. Soy un compañero de trabajo”. Los métodos de ejecución ideados por el bot también son dignos de verse, como el cañón de patines en línea o la grúa que hace caer una ballena sobre la cabeza del detective que, por supuesto, tiene problemas con el alcohol.

Mi conversación favorita alude a un horror muy cotidiano, el de las grandes empresas deshumanizadas : “-Siento que tu compañero de trabajo muriera. -No pasa nada. Es una gran empresa.”

Ahora solo falta que alimenten al bot guionista con todas las películas Marvel y DC y le pongan a escribir una película de superhéroes. No se si me llama la atención más esa posibilidad, o la de que le pongan a escribir algo de Star Wars. Sea lo que sea, será digno de verse. [Netflix is a joke]