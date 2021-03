Pocos de nosotros estamos dispuestos a admitir lo mucho que hemos usado el pijama durante el año pasado mientras estábamos encerrados en casa. Bosch no está aquí para juzgarnos y, en cambio, ha ideado el dispositivo perfecto para estas situaciones: un dispositivo de mano sin detergente que puede eliminar los olores de la ropa mientras aún la usas.



El Bosch FreshUp parece un estuche brillante de gafas de sol, pero en realidad es un dispositivo portátil a batería que utiliza plasma a temperatura ambiente (un gas al que le faltan electrones en algunas de sus moléculas o átomos) para descomponer las moléculas responsables del olor de la ropa sucia. Al igual que un cepillo para pelusa, se puede arrastrar por una prenda de ropa (ya sea en una percha o en uso) sin causar daños y sin dejarla mojada o húmeda para que esté lista para usarse de inmediato. Bosch calcula que se necesitan unos 30 segundos para limpiar un área problemática (axilas, etc.) y unos dos minutos para limpiar una camisa completa.

La prenda tratada no se deja completamente limpia. Puedes deslizarlo hacia adelante y hacia atrás a través de una mancha de chocolate y esa mancha no desaparecerá, pero puedes hacer que la suciedad que es invisible a simple vista también sea invisible para la nariz humana. FreshUp no está diseñado para reemplazar una lavadora, secadora o tintorería local, pero sí permite extender la vida útil de una prenda entre lavados, lo que reduce el desgaste que conlleva la limpieza y extiende su vida útil general.

La batería recargable del Bosch FreshUp permite hasta 60 minutos de eliminación del hedor con una carga completa, y se puede recargar con un cable USB, por lo que suena como un dispositivo especialmente útil para viajar cuando habrá pausas largas entre duchas o visitas a una lavandería.

No estará disponible hasta el próximo mes de mayo, pero el FreshUp se puede reservar ahora por alrededor de 222 dólares, aunque en realidad es un precio con descuento porque, por alguna razón, Bosch, un proveedor de tecnología global con ingresos de más de 84.300 millones de dólares en 2020, está llevando el dispositivo a los consumidores a través de una campaña de crowdfunding en Indiegogo. En lugar de un objetivo de financiación, la campaña solo se realizará con 500 patrocinadores y, en el momento de redactar este artículo, FreshUp estaba en un 82% en camino de entrar en producción.

Lo que significa que, incluso al tratarse de un producto creado mediante crowdfunding, mu probablemente no tienes que preocuparte de que Bosch tenga problemas para realizar el FreshUp. Sin embargo, según su página en Indiegogo, el envío solo está disponible para el Reino Unido y Alemania si tiene éxito. Con suerte, la compañía se dará cuenta de lo útil que es este dispositivo para todo el mundo y, finalmente, ampliará su disponibilidad.