Este es el aspecto renovado que tendrá el nuevo Windows 11

Imagen : Microsoft

Estamos a tan solo una semana de descubrir lo que Microsoft nos tiene reservado para su próxima versión de Windows, pero las filtraciones de los desarrolladores parecen adelantar que Windows 11 está preparando un cambio visual dramátic o .

Advertisement

Unas nuevas capturas de pantalla que han sido filtradas en Baidu, una red social china, revelan que el nuevo sistema operativo tendrá un look más suave y minimalista. El menú Inicio aun se mantiene, pero ahora está centrado con el resto de la barra de tareas en lugar de estar a la izquierda. La estética general es muy similar a la del (ya cancelado) Windows 10X, que Microsoft diseñó para sus dispositivos con pantalla doble. No puedo evitar notar algunas similitudes co n macOS y sus iteraciones. T ambién hay algunos elementos que recuerdan a Chrome OS, como la forma en que se colocan las aplicaciones en la barra de tareas. Esto n o resulta sorprendente, sobre todo considerando que Chrome OS está diseñado para dispositivos táctiles 2 en 1 , como los de Windows 10 y 11.

El menú de Windows 11 parece decir adiós a los Live Tiles. El menú de ajustes no parece haber cambiado mucho en Windows 11 1 / 2

El menú Inicio en Windows 11 se ha reducido significativamente y se ha despojado de todos los elementos gráficos dinámicos, como los que se encuentran actualmente en Windows 10. No habrá más Live Tiles, pero todavía hay aplicaciones que se pueden fijar y botones de acceso rápido para apagar y reiniciar el dispositivo. Entre las capturas de pantalla que compartieron hace unas semanas en XDA pudimos ver también el modo oscuro de Windows 11. También nos da más pistas de que lo que veremos la próxima semana será un cambio bastante grande.

El resto de las capturas de pantalla de XDA muestran estructuras de menú similares a las que tiene Windows 10 ahora. La barra de tareas aparece centrada de forma predeterminada, ya que hay una captura de pantalla que muestra que puede ir al panel de configuración para volver a colocarlo a la izquierda, donde ha estado desde Windows 95. Curiosamente, también hay una función para widgets. Las capturas de pantalla de XDA indican la capacidad de fijar marcadores de noticias y deportes actualizados en el escritorio, además de un pronóstico del tiempo. Esta función podría reemplazar a los Live Tiles, ya que estaban destinados a ser la vers ión de los widgets de Microsoft.

Por último, debemos hablar sobre l os nuevos fondos de pantalla predeterminados de Windows 11, disponibles en versione s tanto en el modo oscuro como en el claro . Son quizás un poco más vang uardistas de lo que uno podría esperar de Microsoft . Francamente, parece una esponja fotografiada desde lejos, aunque quizás sea la forma con la que Mi crosoft pretende expresar la fluidez de su nuevo sistema operativo.

Microsoft ha dicho que e n vez d e llevar Windows 10X al mercado, aprovecharí a lo “que ha aprendido ” d urante su viaje y lo integ rar á en otras partes de Windo ws. Si h as visto alguna imagen de su fallido sistema opera tivo y las compar as con lo que estamo s viend o ahora, está claro que Microsoft está creando un siste ma operativo que funcionará en diferentes fac to re s de forma. ¿Por qué sino ha decidido simplificar la interfaz gráfica para que sea menos “gráfica” y aprovechar más la parte de “interfaz”?

Advertisement

Pero no habrá nada oficial hasta que Microsoft lo presente durante su evento del 24 de junio.