By

Stray, el videojuego en el que controlas a un adorable gato callejero, ha llegado a PC, y eso solo significa una cosa: mods absurdos. Hasta ahora habían comenzado con timidez, publicando mods para hacer cosas como cambiar al gato protagonista de color. Un nuevo mod creado por Sirgalahad172 se adentra de lleno en el valle inquietante.



El mod cambia al gato protagonista por CJ, el aspirante a mafioso de GTA San Andreas. Su creador, por supuesto, asegura que se trata de un chiste, pero ver a CJ contorneándose a cuatro patas y maullando con brío es un espectáculo que trasciende la pura comedia. Algunos han calificado el mod de horripilante, pero prefiero pensar que CJ ha sido maldecido por alguna magia primigenia y ahora se ve obligado a vagabundear por otros géneros de videojuego por toda la eternidad.

Si quieres instalar el mod solo tienes que descargarlo aquí, pero ya te aviso que el comienzo tiene un plus de valle inquietante porque los gatos compañeros del protagonista comparten el mismo modelo 3D de CJ, pero sin texturas, lo que se traduce en una especie de humanoides en traje de spandex blanco correteando por ahí.

Stray but the cat is CJ

Otro modder ha ido un poco más allá y ha creado su propia versión de Stray en Dreams para PS5 cambiando al gato por un caballo. Probablemente sea má s complicado a nivel de plataformas, pero más fácil en los combates.