Aunque Apple no se refirió específicamente a las bicicletas cuando recomendó a los usuarios que no montaran sus iPhones en motos y scooters, cualquiera que haya intentado conectar un teléfono inteligente al manillar de una bicicleta sabe que puede ser igual de arriesgado. Así que, de todas las maneras que hay de obtener indicaciones del navegador GPS mientras das un paseo, una gran flecha proyectada en el camino es , sin dudas, la mejor.

Si bien se usan más comúnmente para señalar cosas y en la guerra espacial intergaláctica, en realidad hay algunas formas inteligentes de usar láseres con bicicletas. Hace una década ya había empresas que los integraban en las luces traseras de las bicicletas para proyectar marcadores de carril virtuales alrededor del ciclista para crear un espacio seguro del que los conductores y otros ciclistas se mantendrían alejados inconscientemente. Incluso hemos visto proyectores láser en los faros de las bicicletas para proyectar una advertencia muy visible seis metros por delante de los ciclistas para que los peatones y los coches los vean venir .

Esta nueva solución, en cambio , utiliza láseres tanto por seguridad como por comodidad, proporcionando a los ciclistas indicaciones GPS fáciles de leer mientras mantienen la vista en la carretera en todo momento, en lugar de mirar repetidamente hacia abajo a la pantalla de un teléfono o dispositivo inteligente .

El dispositivo que se muestra en este video se llama LaserCube y es, en esencia, un proyector compacto que puede crear imágenes, texto e incluso animaciones utilizando una fuente de luz láser. A poco menos de $1 000, la versión menos costosa del LaserCube no es exactamente barata (¿cuántos dispositivos de miles de dólares realmente querrías atar a t u bicicleta?), y es mucho más grande que otros dispositivos para montar en una bicicleta, como los n avegadores GPS ofrecidos por empresas como Garmin. Pero seguir una gran flecha brillante que mide la distancia hasta tu destino casi hace que valga la pena tener que desmontar el LaserCube y meterlo en una mochila cuando empieza a llover.

Wicked Lasers no entra en detalles específicos sobre cómo creó esta tentadora demostración técnica, pero el gran atractivo de LaserCube es que es altamente personalizable y se puede conectar a otras aplicaciones . En este caso, la información de distancia y direcciones se extrae de una aplicación de mapas que se ejecuta en un teléfono con GPS. ¿Es la forma más práctica de llegar a donde necesitas ir? Probablemente no, como te dirá cualquiera que haya intentado navegar con solo una brújula. Tener direcciones paso a paso es mucho más útil. Pero no hay razón para que esta idea no pueda refinarse (y miniaturizarse) más e integrarse directamente en el manillar de una bicicleta. D efinitivamente valdría la pena la mejora .