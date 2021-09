By

Quedan alrededor de 40 horas para que termine una campaña de Kickstarter que te gustará si eres aficionado al espacio y a las misiones de exploración espacial. Se trata de una colección de relojes creada por Xeric Watches en colaboración con la NASA e inspirada en la misión Apolo 15.



Hablamos de relojes tradicionales. No son smartwatches. Xeric Watches es una empresa californiana con casi medio siglo de experiencia ya, así que podemos estar tranquilos respecto a lo que la calidad se refiere, algo que no siempre está asegurado en Kickstarter. De hecho, no es la primera vez que Xeric colabora con la NASA en sacar relojes espaciales en edición limitada. En 2019 ya lo hizo con un modelo que conmemoraba los 50 años de la misión Apolo 11, la primera en la que el ser humano puso el pie en la Luna.

Ahora hace lo propio con la serie inspirada en el Apolo 15, que consta, en su edición más básica, de solo 1971 relojes para cada color. (la misión Apolo 15 tuvo lugar en 1971). El reloj se ofrece en dos versiones, una con batería, y la otra automática que se alimenta del movimiento del usuario y que aguanta hasta 40 horas si nos lo quitamos y lo dejamos inerte.

Una serie de elementos que brillan en la oscuridad sirven para mostrarnos las fases del calendario lunar y el movimiento de los planetas del Sistema Solar. La esfera está protegida mediante cristal de cuarzo y hasta tiene detalles como un grabado conmemorativo en su parte inferior o una corona decorada con un diseño que imita las ruedas del rover lunar de la Apolo 15.



El diseño básico cuesta 275 dólares. A partir de ahí podemos subir con otros diseños inspirados en diferentes motivos espaciales hasta los 719 dólares de un modelo con auténtico metal proveniente de meteorito. El precio de los relojes cuando salgan a la venta fuera de Kickstarter será entre 100 y 200 dólares más caro, así que no es una mala oportunidad. El problema es que no llegan a tiempo para Navidad. La entrega está prevista para marzo de 2022. [Kickstarter vía New Atlas]