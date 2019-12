Esto es lo que pasa cuando pones un deportivo de tres millones de dólares a circular sobre nieve

Filed to:

El Pagani Huayra es un su per deportivo del que apenas existen cien unidades en el mundo. Cuando salió a la venta en 2011 se ganó el título de auto de produc ción más caro del planeta, con un precio de salida de dos millones de euros. Hoy cuesta bastante más que eso, pero tiene ciertos problemillas con la nieve.



El vídeo bajo estas líneas muestra una pequeña concentración de estos superdeportivos celebrada a comienzos de este año. La nieve se fundió levemente y, aunque apenas había unos pocos centímetros, fueron suficientes como para capturar uno de los Pagani y dejarlo completamente inmovilizado.

Al final hicieron falta varias personas empujando el super deportivo para poder sacarlo del embrollo en el que se había metido. La culpa del atasco, eso sí, no es del Pagani Huayra, o al menos no de su altura o potencia. La culpa es de los neumáticos de bajo perfil, que no son para nada los más adecuados para circular por nieve. Esa es la razón por la que en muchos países como Alemania es obligatorio cambiar los neumáticos cuando llega el invierno.

Es otro ejemplo más de los problemas que dan los neumáticos deportivos de bajo perfil, aunque hay que reconocer que quedan preciosos en coches como este. [Digg]