Por qué deberías usar tu auto durante la cuarentena así sea un poco

Con tanta gente trabajando desde casa y cumpliendo con el distanciamiento social durante las próximas semanas según lo ordenado por los gobiernos (y probablemente más tiempo que eso), su pobre automóvil probablemente ha estado inmóvil afuera en la calle o atrapado en el parking. Y el hecho de que probablemente también muchos están optando por hacer sus compras de alimentos por internet y con envío a casa, hace que sea aún menos necesario salir de casa y mover el auto.

Sin embargo, aunque no digo que ahora sea un buen momento para un viaje por carretera (no, no lo es), es necesario establecer un recordatorio de calendario para sacar tu automóvil a dar al menos una vuelta. Si no lo haces, y dejas que se quede allí sin uso por mucho tiempo, te podrías llevar una sorpresa la próxima vez que necesites ir a algún lado.

Por supuesto, esto depende también del país donde residas. En España durante la cuarentena no está permitido salir en auto sin un motivo de fuerza mayor o para hacer compras de primera necesidad, por lo que lo único que podrás hacer es mantenerlo encendido durante unos 10 o 15 minutos para calentar el motor y poner en marcha los fuídos, y en la medida de lo posible, al menos acelerar un poco mientras está completamente detenido y, si tienes el espacio, dejar que se mueva al menos un metro hacia adelante y hacia atrás algunas veces, una vez cada 7 o 10 días.

En general, es una apuesta: puedes dejar que tu automóvil permanezca inmóvil durante meses sin conducirlo y podría estar bien, pero también es posible que nada más con dejarlo en reposo durante una semana sin conducirlo te ocasione un problema grave (o uno molesto, como una batería descargada) la próxima vez que intentes ir a algún sitio. Realmente no hay forma de predecir esto por adelantado, por eso es mejor tomar precauciones.

Así lo explicó Cars.com en 2016:

…es mejor conducirlo un par de veces al mes y durante al menos unos 15 kilómetros, y si es posible, con al menos algún momento acelerando a 80 kilómetros por hora. No es recomendable solo calentar por completo el motor del auto, sino también que haga algo de ejercicio. Dejar que el automóvil esté encendido pero inactivo durante 10 minutos hará que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal, pero no logrará nada más. En cambio, conducir el automóvil por varios kilómetros permite activar y movilizar la transmisión, los frenos, la suspensión, la dirección asistida, el sistema climático (incluyendo el aire acondicionado) y todos los fluidos, sellos y juntas de aquellos componentes que han estado en una larga pausa.

Aunque no podría estar más en desacuerdo con el concepto de que un automóvil necesita “ejercicio”, sí es importante hacer que tu automóvil se mueva un poco para reducir el desgaste de las ruedas que están inmóviles en el suelo, especialmente si el clima es más frío y tus neumáticos pierden un poco más de aire de lo que normalmente lo hacen.

En un artículo más reciente, en Cars.com señalan que el problema principal que probablemente enfrentarás al dejar tu automóvil inutilizado por mucho tiempo es una batería muerta. Eso es gracias a todos los diversos componentes que utilizan lenta pero seguramente la energía de la batería, y al no conducir tu automóvil, la batería no puede recargarse.

Para evitar que la batería se agote por completo, puedes encender tu auto una vez por semana y dejarlo funcionar durante unos 5 a 10 minutos. (Si tu automóvil está estacionado en un parking, asegúrate de hacerlo con la puerta del parking abierta para garantizar una ventilación adecuada para los gases de escape). Como alternativa, un cargador mantenedor de batería podría ayudar a mantener tu batería en su voltaje adecuado, solo asegúrate de desconectarlo antes de conducir a cualquier parte.

Siempre pensé que podría lograr arrancar mi auto en momentos como este siendo asistido por otro auto (o, en el caso de ser manual, mediante la técnica de ponerlo en movimiento y jugar con el embrague), pero durante los últimos años he llevado una de estas bestias para auxiliar baterías muertas en mi maletero. No solo me salvó con arranques rápidos cuando no hay nadie que pueda ayudarme, sino que también es increíblemente útil si necesitas darle a tus ruedas un poco de aire rápidamente. Y sí, también estar atento de tus ruedas, incluso si no estás usando mucho tu auto. Para eso, simplemente compra un medidor de presión de ruedas y asegúrate de que todavía estás en el nivel de PSI ideal, como mínimo, antes de sacar tu vehículo en cuarentena a dar un paseo.



Pero no en todas partes es posible sacarlo, debido a las leyes locales en cuarentena. Sin embargo, encenderlo ocasionalmente y revisar la presión de las ruedas puede evitarte problemas en el futuro.

Y si puedes, tampoco te olvides de lavar tu auto. No solo puede ser terapéutico, sino que también ayuda a evitar que la pintura y superficie de tu auto se dañe, en especial debido a esas aves que parecen adorar hacer caca sobre los autos. La caca de pájaro es el enemigo, e incluso el más mínimo indicio de caca debería ser un gran recordatorio de que, oye, tal vez sea hora de darle un baño a tu querido auto.

En lugar de poner recordatorios en el calendario para lavar tu auto cada cierto tiempo específico, prefiero seguir el consejo simple pero efectivo que Dennis Taljan, de la compañía de pintura PPG, dijo a Consumer Reports en 2018: “Cuando vea que hay cosas sobre tu auto, lávalo”.