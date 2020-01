Esto es lo que pasa cuando tu casa y lo que ves a través de un visor VR coinciden a la perfección

Filed to:

Uno de los principales problemas de la realidad virtual es la realidad real, que tiene la mala costumbre de no adaptarse a lo que ves en tu costoso visor. Ya sabes a qué me refiero. Estás jugando un videojuego de zombies y de repente tropiezas con un mueble que no está en el mundo virtual, pero sí en el real.



¿Qué pasaría si ambos mundos tuviesen exactamente el mismo aspecto y las mismas coordenadas? Un experto en computación espacial llamado Greg Madison ha hecho exactamente eso , y asegura que el resultado es como estar dentro de una alucinación.

Madison ha recurrido a la popular aplicación SketchUp para construir un modelo tridimensional de su casa, mueble por mueble, lámpara por lámpara y cojín por cojín. En el proceso ha invertido un total de 22 horas, gran parte de las cuales se han ido en tomar medidas de cada objeto para asegurarse de que el modelo es cien por cien preciso respecto a la realidad. El programador asegura que las superficies de su modelo tienen un margen de error de solo 2 milíme tros, asumiendo, claro, que nadie cambie cosas de sitio.

Una vez creado el modelo, lo ha pasado a Unity para poder explorarlo desde su visor de realidad virtual. Madison describe la experiencia como un sueño lúcido o estar dentro de una alucinación. Más de 87 .000 personas que han votado el vídeo positivo en Reddit está n de acuerdo, y no es de extrañar. Madison ha creado este proyecto por diversión, pero lo cierto es que está lleno de ideas que alguien debería implementar ya mismo en el software para visores VR.

El programador ve su idea como algo que probablemente acabe siendo un está ndar en realidad virtual en el futuro. “Hay montones de programadores como yo que están trabajando para llevar estas plataformas al siguiente nivel.” Es cierto. Solo necesitan un mayor apoyo por parte de l os fabricantes de VR a la hora de crear estándares que permitan integrar todas esas buenas ideas .