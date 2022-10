¿Qué animal sería Pikachu si fuera un animal real? Sería un jerbo, ¿no? Con esta pregunta comienza su último vídeo Adam, escultor profesional y presentador del canal de arte North of The Border en YouTube. El vídeo muestra el hipnótico proceso de creación de una figura realista de Pikachu.



Efectivamente, el popular pokémon es una especie de ratón, y Adam se documenta con diferentes especies de roedores para crear esta espectacular versión de Pikachu.

Lo mejor del vídeo no es solo disfrutar del proceso de escultura de principio a fin. North of The Border es también un lugar fantástico para aprender técnicas de modelado o descubrir nuevos materiales y herramientas. En sus descripciones, Adam siempre incluye enlaces a los productos que utiliza. Sí, es cierto. Lo hace por las comisiones, pero no deja de ser una lista extraordinaria de sugerencias si buscas algo como masilla sensible a la luz ultravioleta.

I made a real life Pikachu

No es la primera vez que Adam esculpe versiones realistas de Pokémon o hasta de villanos de Super Mario. Estos dos vídeos a continuación son solo dos muestras. El resto p uedes en contrarlos en su canal. El Pikachu, por cierto, no está a la venta, pero en su pághina web hay una larga lista de regalos interesantes para nerds. [North of the Border]

I made Arbok and Ekans but they’re realistic