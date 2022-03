A finales de 2021 salió a la luz que Sony está trabajando en un servicio de suscripción de videojuegos para PlayStation, es decir, un rival propio para Xbox Game Pass. Ahora, todo parece indicar que este servicio, conocido por ahora con el nombre clave de “Spartacus”, será presentado muy pronto, en algún momento durante los próximos días.

Algunos detalles de cómo funcionaría este servicio, además de su posible fecha de anuncio, han sido revelados en un reportaje de Bloomberg por los periodistas Jason Shcreier y Takashi Mochizuki, quienes constantemente dan a conocer información anticipada de la industria de los video juegos. Según el reportaje, Sony presentaría su servicio la próxima semana, es decir, en los últimos días del mes de marzo y primeros días del mes de abril.

Spartacus, como se le conoce hasta ahora pero no será su nombre oficial, será la evolución de PlayStation Plus y PlayStation Now bajo un mismo servicio, y ofrecerá “un gran número de videojuegos exitosos de los últimos años”, según la fuente del reportaje. Además, el servicio ofrecerá distintos niveles de suscripción, algunos incluyendo juegos modernos y clásicos de varias eras de PlayStation, e incluso acceso a demos extendidas de juegos y la posibilidad de hacer streaming de títulos. Sin embargo, Sony no ofrecerá sus títulos más nuevos y de categoría “triple A”, como por ejemplo el nuevo God of War Ragnarök, desde el día de su lanzamiento. Esos juegos y mega producciones seguirán estando disponible solo a la venta, aunque seguramente con el paso del tiempo lleguen al servicio, del mismo modo que muchos juegos exclusivos de PlayStation han llegado a PS Plus después de algún tiempo.



La próxima semana deberíamos conocer exactamente cómo será este servicio y, con suerte, también conoceremos su precio y la fecha en la que estará disponible. [vía Bloomberg]