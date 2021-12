Sony está trabajando en un servicio de suscripción con nombre clave “Spartacus”, y sería la respuesta de PlayStation a Xbox Game Pass, el llamado “Netflix de los videojuegos” creado por Microsoft y disponible para usuarios de Xbox y PC.

Así lo asegura un nuevo reportaje del periodista Jason Schreier de Bloomberg, una fuente fiable de información acerca de la industria de los videojuegos. La creación de un servicio como respuesta a Game Pass por parte de Sony tiene mucho sentido, y es algo que muchos han estado esperando durante algún tiempo. Sin embargo, no es como si Sony no tuviera un servicio de streaming y acceso a videojuegos mediante suscripción. PlayStation Now lleva años existiendo y mejorando, el problema es que ese servicio o plataforma no ha tenido la visibilidad, o más bien el impulso necesario por parte de PlayStation, al menos hasta ahora.

“Spartacus” sería la evolución de PlayStation Now, y estaría disponible en 3 niveles: el primer nivel ofrecerá los juegos gratis que hoy en día ofrece PlayStation Plus y, por supuesto, acceso al multijugador en línea (básicamente sería un reemplazo a PS Plus como lo conocemos hoy). El segundo nivel también incluiría un catálogo de juegos de PlayStation 4 y, con el paso del tiempo, también de PlayStation 5. Por último, el tercer nivel incluiría todo lo anterior, además de la posibilidad de hacer streaming de videojuegos y una biblioteca de juegos clásicos de la primera PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e incluso PSP. El catálogo sería superior al de PS Now e incluiría una mejor oferta, pero Schreier menciona que no incluiría los juegos exclusivos más grandes de la compañía de forma gratuita en el servicio durante su lanzamiento, como lo hace Xbox con sus juegos en Game Pass. Esos juegos serían incluidos en el catálogo con el paso del tiempo.

Según el reportaje, este nuevo servicio llegaría a comienzos de 2022, probablemente durante el segundo trimestre del año. Además, es probable que no solo esté disponible para PlayStation 5 sino también para PlayStation 4.

“Spartacus” es el nombre clave con el que están desarrollando este nuevo servicio, por lo que queda la duda de cuál será el nombre oficial que tendrá esta evolución y fusión de PS Plus con PS Now. No obstante, Schreier asegura que Sony seguirá usando la marca PS Plus de algún modo, quizás incluso como nombre del nuevo servicio, pero dejará de usar PS Now. [vía Bloomberg]