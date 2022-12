We may earn a commission from links on this page.

Llegó el último mes del año, por lo que es hora de recibir el último lote de juegos gratis y títulos incluidos en los servicios de suscripción de PlayStation y Xbox. Este mes de diciembre incluye grandes juegos como la trilogía remasterizada de Mass Effect en PlayStation, y la genial saga Skywalker de Lego en Xbox.



PlayStation Plus

PlayStation Plus Monthly Games - December 2022 - PS5 & PS4

Comenzando por PlayStation, los usuarios de la versión básica de PS Plus recibirán la trilogía de Mass Effect remasterizada, que incluye los primeros tres juegos y todos sus DLC. Al incluir los tres títulos significa que, técnicamente, este mes los suscriptores de PS Plus reciben 5 y no 3 juegos.

Advertisement

PlayStation 5 y PlayStation 4

Divine Knockout: Founder’s Edition

Biomutant

PlayStation 4 (compatibles con PS5)

Mass Effect Legendary Edition

Xbox Live with Gold y Xbox Game Pass

G/O Media may get a commission 17% off Tushy 3.0 Warm Water Spa Bidet Attachment Upgrade your toilet

Adjust the stream, angle, and even warm the water with the second knob—that’s this model’s big perk. Buy for $99 at Amazon Advertisement

En el caso de Xbox, los juegos de Games Live with Gold son dos juegos indies relativamente interesantes pero poco conocidos, sin embargo, la joya de la corona este mes llega a Game Pass. Se trata de Lego Star Wars: The Skywalker Saga, un título de Lego que incluye unos 300 personajes para desbloquear y más de 20 planetas para explorar a lo largo de la saga Skywalker y las películas de Star Wars, desde La Amenaza Fantasma hasta El Ascenso de Skywalker.

Xbox Live with Gold

Colt Canyon

Bladed Fury

Xbox Game Pass para consolas Xbox

Juego de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker – Trailer de Lanzamiento

Eastward ( 1 de diciembre )

The Walking Dead: The Final Season (1 de diciembre)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (6 de diciembre)



Hello Neighbor 2 (6 de diciembre)

Chained Echoes (8 de diciembre)

Metal: Hellsinger (8 de diciembre)

High On Life (13 de diciembre)

Potion Craft (13 de diciembre)

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (15 de diciembre)

Rainbow Billy: The Curse of The Leviathan (15 de diciembre)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio al menos en su versión base (PS Plus Essential); los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox Live with Gold se pueden jugar en Xbox One y en Xbox Series X/S. La lista de juegos de Xbox Game Pass solo menciona los juegos que están disponibles en consola, no los exclusivos de PC. Juegos gratis de PS Plus y Xbox Game Pass para PS5 y Xbox Series en noviembre