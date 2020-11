Filed to:

Se ha hecho mucho ruido sobre las tripas de Xbox Series X y S. Todo es “arquitectura de velocidad” esto y “teraflops” aquello, aspectos técnicos que, según Microsoft, reducirán los tiempos de carga de manera espectacular. Pero la jerga y las promesas de marketing no son lo que más importa: qué tan rápido funcionan estas consolas en el mundo real.

Hemos tenido en nuestras manos la Xbox Series X y la S desde hace algunas semanas. He estado usando la X, mientras que el editor de Kotaku Stephen Totilo ha estado usando la S. Para ilustrar cómo son de rápidas , usamos el cronómetro interno del iPhone para ver a qué velocidad cargan algunos juegos populares en las máquinas de la generación actual y de la próxima.

En todos los casos, los juegos se cargaron desde el almacenamiento interno, en lugar de desde un disco externo. También queríamos mostrar cuánto tiempo se tarda en pasar del icono de la aplicación del juego al juego real, en lugar de solo al menú principal (o desde el menú principal al juego). A veces, eso significaba tocar “A” para seleccionar los perfiles correctos y pasar las pantallas de “continuar”. Siendo profesionales, trituramos “A” lo más rápido posible, pero seguro que nos comimos algunos milisegundos que podrían haberse dejado sobre la mesa. En fin, esto es lo que descubrimos .

Gears 5

En las máquinas de última generación, Gears 5 estuvo cargado con algunos tiempos de carga realmente insoportables. Es uno de los juegos que recibirá una versión “optimizada” para las Series X y S, lo que aumentará el rendimiento en todos los aspectos . También hay una diferencia notable en el tamaño de los archivos entre los dos nuevos sistemas (77,2 GB en la Serie X, 55,1 GB en la Serie S), lo que indica que podría llevar menos tiempo cargar el archivo más pequeño. Bueno, aquí está el tiempo que tardó en llegar al menú principal, donde puedes seleccionar el modo en el que desea jugar.

En la Xbox One S: 1:27.64

1:27.64 En la Xbox Series S: 1:17.72

1:17.72 En la Xbox Series X: 1:16.63

No hay mucho margen entre esas cifras , ¿verdad? Pero cuando tienes en cuenta lo que se necesita para cargar el juego, la historia es diferente. A continuación, mostramos cuánto tiempo tomó, en total, pasar de la pantalla de inicio de Xbox al tercer capítulo del tercer acto de la campaña principal en las tres máquinas. (Solo para tener en cuenta: optamos por continuar una campaña suspendida, en lugar de crear una nueva de cero ).

En la Xbox One S: 2:34.72

2:34.72 En la Xbox Series S: 1:38.35

1:38.35 En la Xbox Series X: 1:39.93

Sea of Thieves

Sea of Thieves es otro juego con un abismo entre los tamaños de archivo, con un registro de 46,6 GB en la Serie X y solo 17 GB en la Serie S. Cargar el menú, donde puedes decidir en qué modo quieres jugar, fue una cosa:

En la Xbox One S: 2:03.71

2:03.71 En la Xbox Series S: 45.00

45.00 En la Xbox Series X: 35.13

Pero Sea of Thieves es un juego de variables. Exige conectividad, lo que puede afectar cómo se carga una sesión. También está el factor de cómo se comporta Internet en ese momento. C ompartirlo con otras personas , descargar otros juegos masivos y la volatilidad general de vecindario a vecindario en tu ciudad puede introducir cambios en el tiempo de carga . Con eso en mente, en aras de la paridad, aquí está el tiempo que tomó iniciar el modo Aventura, en un galeón, con un equipo cerrado, desde la pantalla de inicio de Xbox.

En la Xbox One S: 5:15.49

5:15.49 En la Xbox Series S: 1:18.54

1:18.54 En la Xbox Series X: 59.95

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Cuando Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 salió a la luz en septiembre rápidamente lo nombramos como uno de los mejores juegos para Xbox One. Es incluso mejor en las máquinas nuevas, principalmente por la rapidez con la que se carga. A continuación, t e indicamos cuánto tiempo se tardó en pasar de tocar “A” en el ícono del juego a rodar en la etapa icónica de Warehouse:

En la Xbox One S: 1:21.51

1:21.51 En la Xbox Series S: 28.36

28.36 En la Xbox Series X: 35.30

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 corre en consolas de próxima generación. Este es el tiempo que tomó pasar de abrir el juego a escuchar ese familiar y sensual saludo: “Bienvenido de nuevo, Chunk”, y pisar el pedal a fondo. Para aquellos familiarizados con el juego, cargamos cerca de los terrenos centrales de Horizon Festival .

En la Xbox One S: 2:32.76

2:32.76 En la Xbox Series S: 49.79

49.79 En la Xbox Series X: 56.53

The Witcher 3: Wild Hunt

Empezamos de cero con The Witcher 3: Wild Hunt. A continuación, t e mostramos cuánto tiempo se tardó en pasar de estar parado en la pantalla principal a apoarecer sentado en Kaer Morhen, la primera ubicación a la que puedes acceder en un nuevo juego tars la escena de la bañera. Estos guardados hicieron uso de un conjunto guardado desde el principio, por lo que no hubo escenas de corte por las que pasar. (Como si pudieras ver cualquier cinemática de Witcher 3 en menos de un minuto).

En la Xbox One S: 1:41.63

1:41.63 En la Xbox Series S: 47.03

47.03 En la Xbox Series X: 50.08

Mass Effect

Incluso los juegos de Xbox 360 obtienen un impulso importante en la tecnología de próxima generación. El Mass Effect original, que está disponible mediante compatibilidad con versiones anteriores a través de Game Pass en las consolas Xbox One y Xbox Series, se carga notablemente más rápido en las nuevas máquinas en comparación con Xbox One.

En la Xbox One S: 59.39

59.39 En la Xbox Series S: 44.09

44.09 En la Xbox Series X: 44.85

El mes pasado, el jefe de Xbox, Phil Spencer, explicó a Kotaku que los juegos de Xbox Series S podrían terminar cargándose más rápido que sus contrapartida s de Xbox Series X. En la mayoría de los casos de nuestras pruebas, a excepción de Sea of Thieves (que está cargado de un galeón de variables), hemos descubierto que ese es el caso, pero que la diferencia es marginal , por segundos, no por minutos. En términos de velocidades de carga, las Series X y S tienen otra cosa más crucial en común: son muchísimo más rápidas que la Xbox One. ¿No es eso de lo que se trata una nueva generación de consolas?