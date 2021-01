"Se partieron el culo": ejecutivos de Xbox cuentan cómo fue el intento de comprar Nintendo por parte de Microsoft

Imagen : Drew Angerer (Getty Images)

Microsoft propuso una vez comprar Nintendo para hacerse con sus juegos y llevárselos a Xbox. La empresa japonesa no es que simplemente se negase a aceptar la oferta; se rio de los ejecutivos del gigante tecnológico, según apunta una historia de Bloomberg.

“Steve [Ballmer, ex director ejecutivo de Microsoft] nos hizo reunirnos con Nintendo para ver si considerarían su posible venta”, dijo Kevin Bachus, ex director de relaciones con terceros de Xbox, mientras hablaban sobre la creación de Xbox. “Se partieron el culo. En plan, imagina pasar una hora mientras alguien se ríe de ti. Así fue aquella reunión”.

Microsoft fue a varias empresas con ofertas de compra cuando estaba tratando hacer despegar a Xbox. Entre estas empresas estaban Electronic Arts, Midway Games y Square (antes de su fusión con Enix). EA declinó la oferta; y los desarrolladores de Final Fantasy, Square, dijeron que la oferta era demasiado baja.

Después estaba Nintendo. Microsoft pensó que sus famosas sagas como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda casarían bien con el hardware superior de Xbox. “De hecho, Nintendo estuvo en nuestro edificio en enero de 2000 para trabajar en los detalles de una empresa conjunta y les dimos todas las especificaciones técnicas de la Xbox”, dijo a Bloomberg Bob McBreen, el que era jefe de desarrollo comercial de Xbox. “El tono de la conversación fue que su hardware era una mierda, y en comparación con Sony PlayStation, lo era. Así que la idea era: “Escucha, eres mucho mejor en el aspecto de los juegos con Mario y todo eso. ¿Por qué no nos dejas encargarnos del hardware? Pero no funcionó”.

La Nintendo 64 ya estaba disponible en aquel momento, y Nintendo se estaba preparando para lanzar la GameCube, las cuales terminaron con muchas menos ventas que la SNES. Por supuesto, varios años después, Nintendo lanzaría la DS y la Wii, dos de las consolas más exitosas de la historia. Puede que no te hayas enterado, pero a la Switch también le está yendo bastante bien. Por el momento, Microsoft ha continuado engullendo a otras empresas de videojuegos, y anunció el año pasado un acuerdo para comprar ZeniMax Media, propietarios de Bethesda, los creadores de The Elder Scriolls y Fallout.

Aún así, te hace preguntarte qué habría pasado si Nintendo hubiera decidido aceptar la oferta de compra que le hizo Microsoft. Master Chief podría haber terminado en Mario Kart, y la Xbox Series X/S incluso podría haber llegado con algunos juegos geniales durante su lanzamiento.