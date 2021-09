Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos es una película muy especial para Marvel Studios, no solo porque se trata de la historia de origen del que promete ser uno de los nuevos héroes más importantes del MCU, sino por el momento en el que llega. Es la primera película que Marvel ha estrenado solo en cines desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

Afortunadamente, a Shang-Chi le ha ido bien en las salas. Tan bien, que incluso está rompiendo récords de taquilla previos a la pandemia. Esto parece haber dado la confianza suficiente a Marvel de repetir la fórmula y estrenar su próxima película del MCU, Eternals, solo en las salas de cine.

Y es que hasta ahora había un rumor de que Disney estaría considerando para Eternals la posibilidad de un estreno híbrido, es decir, estrenar la película tanto en los cines como en Disney+ mediante Premier Access, como lo hicieron con Black Widow, pero según comentó Matthew Belloni en su newsletter, un insider de Hollywood que constantemente publica información sobre el desarrollo de películas y lo que sucede tras cámaras, el éxito de Shang-Chi habría confirmado a Disney que los fanáticos ya están dispuestos a regresar al cine.

“Después de que el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, básicamente retara a Shang-Chi a que le fuera bien en taquilla durante su fin de semana de estreno, la película hizo 94 millones de dólares en su primeros 4 días. [...] Me han dicho que Chapek y el director de distribución Kareem Daniel han decidido que la película de noviembre [Eternals] se estrenará exclusivamente en cines”.

Belloni se refiere a cuando Chapek dijo que el estreno de Shang-Chi “era un experimento” (algo que su protagonista, el actor Simu Liu, no se tomó muy bien), haciendo referencia a que dependiendo de cómo le fuera en taquilla, analizarían el estado del cine y el interés del público. Tras la demanda de Scarlett Johansson por el estreno en Disney+ de Black Widow, parece que ni Angelina Jolie ni ningún otro actor tendrá que demandar a nadie en este caso.

De confirmarse la decisión de Disney y Marvel, basada en el éxito de Shang-Chi, no sería la primera película en seguir los pasos de la última película del MCU. Después de todo, Venom: Let there be Carnage de Sony incluso adelantó su estreno, posiblemente en parte debido al éxito de la película de Shang-Chi y al momento actual en el que, incluso con el posible riesgo la variante delta del coronavirus, el estado actual de vacunación de la población y las medidas sanitarias parecen haber permitido a que muchos más se animen a volver a las salas de cine, al menos para ver a nuestros superhéroes favoritos. [Matt Belloni (What I’m Hearing) vía IGN]