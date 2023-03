Scott Pilgrim regresa, y esta vez en forma de anime. Netflix y el cineasta Edgar Wright, director y guionista de la película, han anunciado que Scott Pilgrim tendrá una serie animada de estilo anime, a cargo del estudio japonés Science Saru. Además, todos los actores principales que dieron vida a los personajes en la película live action de 2010 regresarán para poner las voces de los mismos personajes en el anime de Netflix.

Eso significa que Michael Cera volverá para poner la voz de Scott Pilgrim, Mary Elizabeth Winstead regresará como Ramona Flowers, Brie Larson como Envy, Chris Evans como Lucas, Kieran Culkin como Wallace y también regresan todos los demás, incluyendo a Aubrey Plaza, Alison Pill, Brandon Routh, Ellen Wong y el resto.

Scott Pilgrim vs. The World se ha convertido con el paso de los años en una película de culto, y es considerada como una de las mejores adaptaciones de cómics a film live action en la historia. La novela gráfica original fue escrita y dibujada por Bryan Lee O’Malley entre los años 2004 y 2010, y de la adaptación para la gran pantalla se encargó el británico Edgar Wright, responsable de películas como Shaun of the Dead, Last Night in Soho, Baby Driver y quien nos pudo haber dado una excelente Ant-Man, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas con Marvel Studios.

La serie de anime luce prometedora, no solo porque el elenco de la película regresará para dar vida a los personajes nuevamente, sino porque el mismo autor del cómic, Bryan Lee O’Malley, será uno de los responsables de la serie (showrunners), y servirá como productor ejecutivo junto a Edgar Wright. Sobre la serie y su trama, Wright dijo en un comunicado publicado por Deadline:

“Uno de los momentos que más orgullo me da de mi carrera, y que más he disfrutado, fue lograr unir a este elenco dinamita de Scott Pilgrim. [...] Pero desde el lanzamiento de la película en 2010 no habíamos tenido la ocasión de reunirlos a todos en un proyecto, hasta ahora. Junto al creador [de Scott Pilgrim] Bryan Lee O’Malley y al guionista BenDavid Grabinski, hemos conjurado una serie de anime de Scott Pilgrim que no solo expande el universo, sino que también… bueno, tendrán que esperar a verla”.

El anime de Scott Pilgrim todavía no tiene fecha de estreno, pero estará disponible en Netflix.