Imagen : Lucasfilm

Obi Wan Kenobi va camino de convertirse en el equivalente a The New Mutants del universo Star Wars. La retrasan, la vuelven a poner en marcha. La vuelven a retrasar... Lo último que sabemos sobre su estado es gracias a Ewan McGregor, que por cierto está encantado con los efectos que van a usar.



Advertisement

Pero comencemos por un breve repaso al estado de la serie. Lo último que supimos sobre ella es que Disney la había pospuesto indefinidamente en enero de este mismo año debido a que el guión aún no estaba listo. De hecho el primer guionista encargado de la serie, Hossein Amini, fue sustituido por Joby Harold, guionista de King Arthur: Legend of the Sword y productor de John Wick: Chapter 3: Parabellum. Entre enero y hoy la directora de la serie Deborah Chow ha tenido que salir al paso de los rumores que decían que la serie había sido cancela da, y el propio McGregor ha negado también que hubiera diferencias creativas. Lo que ellos digan, pero si nos atenemos a ese refrán de que cuando el río suena agua lleva, en Obi Wan tienen una auténtica riada.

El caso es que parece que la cosa va para adelante. Según Ewan McGregor, la grabación de la serie comenzará en enero de 2021, aunque el actor matiza que todo depende de l estado de la pandemia de covid-19. La idea es rodar Obi Wan Kenobi en los mismos estudios de Los ángeles que The Mandalorian, y la ciudad no pasa por su mejor momento precisamente en lo que al coronavirus se refiere.

Advertisement

Pese a todo, McGregor está contento con la marcha de la producción, y la razón no es otra que los efectos especiales. En unas declaraciones publicadas en ComingSoon el actor ha explicado que la serie usará los mismos efectos visuales que The Mandalorian, concretamente se refiere a los escenarios creados con Unreal Engine y proyectados sobre enormes pantallas panorámicas. McGregor explica:

Creo que lo voy a disfrutar mucho más. En l as precuelas (de Star Wars) todos los escenarios eran pantallas azules y pantallas verdes y era difícil de imaginar, pero hoy en día creo que las cosas han avanzado mucho, y creo que mucho de lo que veamos los actores será lo que veremos en el set. No sé si has visto el documental de la serie The Mandalorian, pero emplean ese tipo de pantallas increíbles. Es bastante asombroso. Te hace sentir como si estuvie ras allí. Para los actores se va a sentir todo mucho más real.

Advertisement

Es comprensible que McGregor se sienta fascinado por el tremend o salto en tecnología que han dado los efectos visuales desde La Amenaza Fantasma hasta hoy, pero el detalle que comenta es interesante porque personalmente no había caído en ello. A menudo los actores tienen que lidiar con condiciones de rodaje tan poco realistas que es muy difícil meterse en el papel. Que se lo digan a Tom Holland y a todas las escenas que habrá tenido que rodar luchando contra un especialista vestido con un traje lleno de puntos blancos y sin saber siquiera qué personaje combate.

Advertisement

La tecnología de Efectos visuales de The Mandalorian es un paso adelante respecto a las omnipresentes pantallas verdes, y el hecho de que los actores se sientan más cómodos rodando solo puede ser bueno para su interpretación y para el resultado final. Ahora ya solo queda cruzar los dedos para que la espera serie sobre Obi Wan realmente comience en 2021 y podamos verla en algún momento del año que viene, covid-19 mediante. [ComingSoon]