Imagen : Marvel Studios

Después de un largo año de sequía no cabe duda de que hay ganas de regresar al Universo Marvel . Paul Bettany ha puesto el listó n del hype un poco más alto hablando de Wandavision. El actor que interpreta a Vision en el MCU ha revelado que la serie tiene aún más efectos visuales que Endgame.



En declaraciones vertidas a Total Film, Bettany ha asegurado que la serie de Disney + hará que veamos el universo Marvel de una manera totalmente nueva:

“Marvel siempre ha hecho apuestas importantes, pero esta es realmente grande. Hay más planos con efectos visuales en Wandavision que en todo Endgame.”

El director de la serie, Matt Shakman se ha pronunciado de manera similar bromeando con que la serie “desde luego no es precisamente Ley y Orden” refiriéndose a la popular serie de abogados de los 90.

Desde el principio, Kevin Feige ha querido que las series de Marvel en Disney Plus se sientan como películas por entregas, no como un producto televisivo de menor calidad. La pandemia de Covid-19 probablemente no ha hecho sino acentuar aún más ese objetivo. Con los cines cerrados o con un aforo muy limitado, Disney parece decidida a poner todo el peso de la nueva etapa del MCU en las series exclusivas de Disney Plus.

Si realmente cumplen ese objetivo, tenemos por delante unos meses muy entretenidos. Wandavision se estrena este mismo viernes con un capítulo doble. La seguirán The Falcon and The Winter Soldier y Loki. Las primeras críticas de Wandavision parecen apuntar a que la serie es buena, pero también rara, algo que parece también claro viendo los tráilers. Queda solo por ver si Disney se atreverá a estrenar Black Widow en Disney Plus como ha hecho con Mulan. [Flickering Myth]