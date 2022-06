Unos auriculares costosos muchas veces no son suficientes para que la música tenga una calidad exquisita al reproducirla desde tu smartphone o desde tu computadora. Esto se debe, en parte, al tipo de DAC que tiene el dispositivo que estás usando. Es por eso que usar un DAC externo de mayor calidad puede hacer una gran diferencia al momento de escuchar tus canciones favoritas.

Pero, ¿qué es un DAC?

En resumen, un DAC es un convertidor de señales digitales a analógicas. Todos los smartphones, tablets y computadoras tienen uno en su interior, incluso auriculares, pero utilizar un DAC y un amplificador externo lleva la calidad de sonido a otro nivel. Y en este caso, el KA3 de FiiO es una gran alternativa por un precio económico para lo que es.



El FiiO KA3 es un DAC/Amp mediante USB. Es decir, es tanto un DAC como un amplificador de auriculares. La forma de usarlo es muy sencilla: en la caja incluye un cable con conectores USB-C en sus dos extremos, uno se conecta al KA3, y el otro al teléfono o el dispositivo con el que vayamos a usarlo. Del otro lado, le conectamos los auriculares, y listo. Plug and play, básicamente. Es momento de escuchar música.

Este tipo de dispositivos se pueden utilizar para escuchar la música que tienes en tu dispositivo, o incluso Spotify, pero la realidad es que están ideados para trabajar con archivos de audio de alta resolución. Lo que llamamos Hi-Fi, audio de alta fidelidad (como lo que ofrecen en streaming Tidal y Qobuz), y para ello se deben conectar auriculares cableados. En mi caso, la mayoría del uso que le he dado hasta ahora ha sido con unos auriculares in ear (también llamados IEM o monitores) FD1, también de FiiO, aunque también realicé pruebas con otros auriculares con distintas exigencias.

Porque aunque este dispositivo es realmente pequeño y pesa menos de 20 gramos, tiene la potencia suficiente para mover auriculares in ear y over ear de distintas exigencias. El KA3 ofrece una potencia máxima de hasta 130mW por la salida no balanceada (3,5mm) y 240mW por la salida balanceada (4,4mm). Sí, has leído bien, este pequeño dongle cuenta con dos salidas, balanceada y no balanceada, por lo que pueden mover fácilmente auriculares de mayor impedancia de lo que imaginaba. De hecho, tiene tanta potencia que cuando lo conecto al teléfono siempre recuerdo revisar el nivel de volumen, que si estuviera al máximo podría ser demasiado volumen para mis oídos. Y por supuesto, al no tener una batería interna, usar este tipo de DAC/Amps dongles consume energía del dispositivo al que está conectado. No es algo excesivo el consumo, eso sí, pero es algo a tomar en cuenta.

El sonido con los FD1 de 32 Ohmios es delicioso, completo, detallado. Lo puede alimentar sin ningún tipo de problemas. Hasta los 80 Ohmios e incluso los 120 Ohmios pude comprobar que se mueve sin ningún problema con auriculares over ear. No pude probar con algún auricular de 150 Ohmios, pero sospecho que también debería alimentarlos sin perder detalles en el sonido, o quizás con una pérdida mínima. Pero con mis auriculares Beyerdynamic de 250 Ohmios, si bien el volumen era suficientemente alto, el detalle no es el mismo que con un amplificador más potente. Se escucha bastante bien, pero no perfecto.

Aunque el KA3 se puede usar plug and play, simplemente conectándolo y listo, FiiO también ofrece una app llamada FiiO Control desde la que se puede configurar una impedancia baja o alta, una ganancia baja o alta e incluso algunos filtros para las frecuencias (en especial para las bajas). Es una herramienta bastante útil, pero no recomendaría tocar los filtros sino se conoce bien lo que supone cada cambio.

En cuanto al sonido, el KA3 tiene una firma que puedo definir como natural, casi lineal. ¿Qué significa? Que la música se escucha de una manera bastante precisa sin tener modificaciones o entonaciones, lo que muchos llaman “coloreo”, en ningún rango de frecuencias en particular. O al menos no de forma exagerada. Todo se siente correcto, los bajos están bien sin ser exagerados, y los agudos son detallados sin ser extremadamente brillantes, algo que los oídos más sensibles podrán agradecer. Combinados con los FD1 que tienen una firma un poco más coloreada en los bajos y en los agudos (y medios menos pronunciados), hacen un lindo matrimonio en especial para escuchar rock e incluso jazz. Desde Gary Clark Jr. a Dream Theater, pasando por Pink Floyd y, por qué no, un poco de Billie Eilish.

En conclusión, combinado con unos buenos in ear y preferiblemente en conjunto con un servicio como Tidal o Qobuz (o con archivos propios, ya que tiene soporte hasta PCM con frecuencia de muestreo de 768KHz y archivos DSD512, así que hay bastantes posibilidades), el FiiO KA3 es un DAC/Amp muy versátil y capaz para mejorar la calidad de audio de cualquier dispositivo portátil por un precio interesante.