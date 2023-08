Comenzando por el Q11, este es uno de los mejores y más interesantes DAC/Amps portátiles que he probado, sobre todo tomando en cuenta tres aspectos: su potencia, su piso de ruido y su precio de menos de 100 dólares. Además, cuenta con dos salidas para auriculares: una de 3,5mm no balanceada y una de 4,4mm balanceada.



Advertisement

El Q11 tiene una firma de sonido lineal, plana, que lo hace un DAC/Amp transparente, y como comento en muchas de mis reviews de audio, esto es algo que suelo preferir. Al ser transparente significa que no añade “color”, es decir, no modifica el sonido en ninguna parte del rango de frecuencias, lo que permite aprovechar al máximo la personalidad, por así decirlo, de los auriculares que estamos utilizando, y por supuesto, no modificará el sonido de la fuente o la pista/canción que estamos escuchando. Esto es una firma de sonido característica de muchos DACs y amplificadores de la marca, incluso en los de mayor gama como el FiiO R7, por lo que es una buena noticia ver que mantienen esta característica en sus dispositivos más económicos.

En cuanto a potencia, el Q11 tiene mucha más de la que suelo esperar en un dispositivo así: hasta 650 mW a 32 Ohm por la salida balanceada (4.4mm), o 165 mW a 32 Ohm por la salida no balanceada (3.5mm). Tiene dos niveles de ganancia, bajo y alta, que se controlan con un switch físico, y esto permite mayor control y versatilidad al usar auriculares. En mis pruebas no tuve problemas para mover auriculares como los Sennheiser HD 58X de 150 Ohm por la salida no balanceada (con la ganancia en alto), o los Hifiman Sundara edición cerrada magnetoplanares por la salida balanceada (con la ganancia en alto). El sonido siempre fue correcto y con cuerpo.

De resto, también probé muchos auriculares in-ear o monitores, como los FiiO FH11, pero también los FD11 y los Shanling Sono, entre otros, y los pudo alimentar a la perfección en la ganancia en bajo y por la salida no balanceada. El piso de ruido del Q11 es mínimo, casi inexistente, no pude escuchar ruido con ninguno de mis monitores o IEMs, aunque ninguno es extremadamente sensible.



Por último, es cierto que el tamaño del Q11 puede parecer un poco grande si lo comparamos con DAC/Amps de tipo Dongles como el KA3 o el iFi Go Link, por ejemplo, pero una ventaja de este tipo de DAC portátiles de mayor tamaño es que incluyen su propia batería, por lo que no consumen batería de la fuente (es decir, del smartphone) y la mismo tiempo es esta batería la que le permite ofrecer más potencia. Y la batería del Q11 tiene una muy buena duración, de entre 11 y 14 horas en mis pruebas (dependiendo de los auriculares que estuviera usando).

FH11: ¿Qué son y cómo es su sonido?

Los FiiO FH11 son unos auriculares in-ear híbridos. Esto significa que, en el caso de los FH11, cuentan con un driver dinámico de 10mm y un driver personalizado de armadura balanceada. Al contar con estos dos tipos de drivers cada uno se encarga de una sección del rango de frecuencias (por ejemplo, normalmente las armaduras balanceadas se encargan de los agudos), lo que en teoría permite ofrecer buen detalle y resolución. Esa es la teoría, y afortunadamente es el caso de los FH11, aunque estos auriculares tienen su propia personalidad, una firma de sonido más centrada en l o musical y entretenido, y menos en lo analítico o extremadamente técnico, algo que muchos usuarios y fanáticos del audio pueden preferir.



El diseño de los FH11 es bastante lindo, la idea de la compañía es que pareciera una concha de mar, lo que en mi experiencia los hace muy cómodos de llevar por largos períodos de tiempo, y junto a la variedad de puntas que incluye en la caja (de dos tipos) permite lograr un buen sello pasivo. Esto significa que aíslan lo suficiente del ruido externo como para usarlos sin problema en la calle, en el transporte público y en lugares algo ruidosos. Los FH11 incluyen un cable con conexión de 2 pines (0,78mm) y 3,5mm en el otro extremo. El cable tiene una calidad bastante aceptable en este rango de precio y prácticamente no produce ningún ruido al tocarlo, solo me gustaría que fuera más difícil que se enrede.



En cuanto al sonido, como mencioné algunas líneas atrás, los FH11 tienen una firma de sonido musical, similar a una firma de sonido en “V”, es decir, buena presencia de bajos, con mucha definición, unos medios un poco más rezagados pero que aún así ofrecen buenas voces (en especial masculinas), y agudos con buen detalle y brillo, que no se sienten metálicos, se benefician bastante de una fuente neutral como el Q11 o incluso de algo más cálido, lo que hará que los bajos sean aún más presentes, si eso es lo que buscas. La escena sonora se siente relativamente amplia, lo cual siempre es un beneficio en auriculares in-ear.

En general, los FH11 son unos auriculares recomendables para música moderna, para rock, para pop, incluso con el Metal tienen claridad sin abarrotar los sonidos. Por otro lado, llevo varios días escuchando algunos clásicos de la ópera de la mano del gran Mario Del Monaco y debo decir que con los FH11 su voz se siente tan dulce y poderosa como debe sentirse, punto a favor para usarlos escuchando ópera y ciertos temas de música clásica.