U no de los juegos más esperados para 2023 es la próxima gran entrega de una de las sagas más legendarias de títulos RPG, Final Fantasy. El juego fue anunciado a mediados de 2020 como un futuro lanzamiento para la consola PlayStation 5, sin embargo, ahora sabemos que el título llegará a otras plataformas pocos meses después.

Un video oficial de PlayStation anunciando los próximos títulos que llegarán a PS5 incluye la siguiente descripción al mostrar imágenes del próximo juego de Final Fantasy: “Se espera Final Fantasy XVI para verano de 2023. Es exclusivo de PS5 durante 6 meses”. Esto significa que a finales de 2023 o posiblemente comienzos de 2024, FFXVI llegará a otras plataformas, y lo más probable es que sea a PC.

Si bien Final Fantasy XV llegó a PlayStation 4 y Xbox One en simultáneo en noviembre de 2016, el lanzamiento importante más reciente de Square Enix para esta saga, Final Fantasy VII Remake, llegó en exclusiva a PlayStation 4 en 2020 y un año después obtuvo su versión para PS5, llamada Integrade, pero nunca llegó a Xbox. Sin embargo, seis meses después de su debut en PS5 llegó a PC.

En el caso de Final Fantasy XVI, podría seguir los pasos de lo que vimos con FFVIIR, por lo que 6 meses después de su lanzamiento en PS5 debería llegar a PC, ya sea a través de Steam o de Epic Games Store (o quizás ambas). No obstante, no me arriesgaría a descartar su eventual llegada a Xbox Series X/S. Si bien FFVIIR no ha llegado a consolas Xbox, Final Fantasy XV sí lo hizo, y la próxima versión remasterizada de Crisis Core: Final Fantasy VII llegará a PlayStation, Xbox, PC e incluso Nintendo Switch. Con suerte, FFXVI estará disponible en todas las plataformas.